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Пресс-релизы

Закрытие программы РДР на Московской бирже

Закрытие программы РДР на Московской бирже

18 июля 2017, 15:26
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ

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 ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о заключении со Сбербанком России соглашения о закрытии программы Российских депозитарных расписок (РДР).

Согласно достигнутым договоренностям и в соответствии с документацией выпуска, зарегистрированной Банком России, программа РДР будет закрыта 17 августа 2017 года. После этой даты операции с РДР на акции РУСАЛа  будут невозможны за исключением случаев, обусловленных закрытием программы РДР. Кроме того, начиная с 10 августа 2017 года Сбербанк России не будет выпускать или погашать новые РДР на акции компании.

31 августа 2017 года после закрытия программы РДР владельцы РДР получат на свои счета аналогичное количество акций компании (с коэффициентом конвертации 1 РДР = 10 акций), допущенных к торгам на Московской бирже. Подробная информация доступна на сайте Сбербанка по ссылке: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/disclosure/rdr.

Программа РДР была запущена компанией и Сбербанком России в декабре 2010 года с целью обеспечения доступа к торгующимся на Гонконгской фондовой бирже акциям РУСАЛа широкого круга инвесторов, ориентированных на российские акции. В 2015 году после вступления в силу соответствующих изменений в законодательстве торги акциями компании начались на фондовом рынке Московской биржи. Закрытие программы РДР позволит сконцентрировать торговую ликвидность обыкновенных акций UC Rusal на биржах в  Гонконге и Москве. 

Компания: ОК РУСАЛ
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