ЗиО-Подольск отправил в Новодвинск один из основных элементов котла для ТЭС Архангельского ЦБК

wire Russia 2017
18 июля 2017, 17:01
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
В ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) продолжается изготовление и отгрузка оборудования для парового котла для нужд АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».
Завод отгрузил в г. Новодвинск на ТЭС-1 АЦБК барабан котла. Барабан высокого давления является одним из наиболее сложных и металлоёмких в изготовлении единиц оборудования. Аппарат предназначен для разделения среды на пар и воду. Его внутренний диаметр составляет 1,6 м, длина цилиндрической части – 12 м, толщина стенки 80 мм. Масса данного оборудования – более 50 т, срок службы – не менее 40 лет.
Конструкторскую документацию на барабан, как и на все узлы котла, разработали конструкторы Управления тепловой энергетики (УТЭ) обособленного подразделения ПАО «ЗиО-Подольск» в г. Таганроге.
В состав основного оборудования для ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК» входит котёл с котельно-вспомогательным оборудованием.
Строительство котельной установки с паровым пылеугольным котлом паропроизводительностью 220 т/ч реализуется в рамках модернизации действующей ТЭС-1 для поддержания энергетической независимости АО «Архангельский ЦБК» и гарантированного обеспечения моногорода Новодвинска теплом и электроэнергией.