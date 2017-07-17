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Пресс-релизы

ЗиО-Подольск отправил в Новодвинск один из основных элементов котла для ТЭС Архангельского ЦБК

ЗиО-Подольск отправил в Новодвинск один из основных элементов котла для ТЭС Архангельского ЦБК

18 июля 2017, 17:01
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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В ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) продолжается изготовление и отгрузка оборудования для парового котла для нужд АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».

Завод отгрузил в г. Новодвинск на ТЭС-1 АЦБК барабан котла. Барабан высокого давления является одним из наиболее сложных и металлоёмких в изготовлении единиц оборудования. Аппарат предназначен для разделения среды на пар и воду.  Его внутренний диаметр составляет 1,6 м, длина цилиндрической части – 12 м, толщина стенки 80 мм. Масса данного оборудования – более 50 т, срок службы – не менее 40 лет.

Конструкторскую документацию на барабан, как и на все узлы котла, разработали конструкторы Управления тепловой энергетики (УТЭ) обособленного подразделения ПАО «ЗиО-Подольск» в г. Таганроге.

В состав основного оборудования для ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК» входит котёл с котельно-вспомогательным оборудованием.

Строительство котельной установки с паровым пылеугольным котлом паропроизводительностью 220 т/ч реализуется в рамках модернизации действующей ТЭС-1 для поддержания энергетической независимости АО «Архангельский ЦБК» и гарантированного обеспечения моногорода Новодвинска теплом и электроэнергией.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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