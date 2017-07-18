В институте повышения квалификации Кубаньэнерго стартовала новая программа "Магистратура"

Обзорная статья
18 июля 2017, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В целях подготовки высококвалифицированных специалистов в области электроэнергетики Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» совместно с Донским государственным аграрным университетом реализуют образовательную программу «Магистратура по специальности «электроэнергетика и электротехника».
– Содержание образовательной программы соответствует современному состоянию и направлению развития электроэнергетики. Уверен, реализация данного образовательного проекта позволит готовить профессионалов высочайшего уровня в области электроэнергетики. В настоящее время мы уже приступили к формированию групп слушателей по заочной форме обучения, – отметил ректор Энергетического института повышения квалификации Кубаньэнерго Евгений Рудь.
Для справки: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ), лицензия на осуществление образовательной деятельности от 10.11.2015 года № 1751 серия 90Л01 № 0008771, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия – бессрочная, свидетельство о государственной аккредитации от 06 мая 2016 года № 1922 серия 90А01 № 0002017 выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия до 03 октября 2020 года и Учреждением дополнительного профессионального образования «Энергетический институт повышения квалификации Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани», действующее на основании лицензии от 22.01.2016 года регистрационный № 07604 серия 23Л01 №0004455, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, срок действия – бессрочная.
Более подробную информацию по приему и обучению можно получить по тел. 8(988)240-28-51, 8(918)303-33-88.