 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В институте повышения квалификации Кубаньэнерго стартовала новая программа "Магистратура"

В институте повышения квалификации Кубаньэнерго стартовала новая программа Магистратура

18 июля 2017, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

230 просмотров

В целях подготовки высококвалифицированных специалистов в области электроэнергетики Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» совместно с Донским государственным аграрным университетом реализуют образовательную программу «Магистратура по специальности «электроэнергетика и электротехника».

– Содержание образовательной программы соответствует современному состоянию и направлению развития электроэнергетики. Уверен, реализация данного образовательного проекта позволит готовить профессионалов высочайшего уровня в области электроэнергетики. В настоящее время мы уже приступили к формированию групп слушателей по заочной форме обучения, – отметил ректор Энергетического института повышения квалификации Кубаньэнерго Евгений Рудь.

Для справки: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ), лицензия на осуществление образовательной деятельности от 10.11.2015 года  № 1751 серия 90Л01 № 0008771, выданная  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия – бессрочная, свидетельство о государственной аккредитации от 06 мая 2016 года  № 1922 серия 90А01  № 0002017 выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия  до 03 октября 2020 года и Учреждением дополнительного профессионального образования «Энергетический институт повышения квалификации Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани», действующее на основании лицензии от 22.01.2016 года регистрационный № 07604 серия 23Л01 №0004455, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,  срок действия – бессрочная.

Более подробную информацию по приему и обучению можно получить по тел. 8(988)240-28-51, 8(918)303-33-88.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!