На сайте ДРСК заработал калькулятор расчета платы за технологическое присоединение к сетям

МОЭСК присоединяет
18 июля 2017, 17:28
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
На сайте АО «ДРСК» на портале «Технологическое присоединение» начала работать новая услуга - предварительный расчет платы с использованием специализированного калькулятора. Расширение функционала Личного кабинета для заявителей – очередной шаг к упрощению процесса технологического присоединения.
Каждый год специалисты энергокомпании отмечают рост количества заявок и все большую популярность оформления процедуры через онлайн-сервис. Так, в течение первого полугодия 2017 года в компанию обратилось практически то же количество желающих подключиться через Личный кабинет, что и в течение всего 2016 года. Наибольший объем поданных заявок фиксируется в Приморском и Хабаровском краях.
Через Личный кабинет каждый заявитель имеет возможность не только подать заявку на технологическое присоединение, но и загрузить дополнительные файлы с недостающими документами, ознакомиться с офертой договора, скачать заполненную квитанцию на оплату услуги. Заявителю предоставлена возможность подписания договоров на технологическое присоединение и сопутствующих документов электронной цифровой подписью. Кроме этого, заявитель в режиме реального времени может получать в Личном кабинете актуальные сведения об основных этапах выполнения заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о текущем статусе заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Кроме того, в «ДРСК» работает телефон «горячей линии» 8-800-1000-397. Потребители могут по телефону оставлять свои вопросы, возникающие в процессе технологического присоединения. Все обращения оперативно обрабатываются и передаются специалистам компании.