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Отраслевые новости: Энергетика

На сайте ДРСК заработал калькулятор расчета платы за технологическое присоединение к сетям

На сайте ДРСК заработал калькулятор расчета платы за технологическое присоединение к сетям

18 июля 2017, 17:28
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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На сайте АО «ДРСК» на портале «Технологическое присоединение» начала работать новая услуга - предварительный расчет  платы  с использованием специализированного калькулятора.  Расширение функционала Личного кабинета для заявителей – очередной шаг к упрощению процесса технологического присоединения.

Каждый год специалисты энергокомпании отмечают рост количества заявок и  все большую популярность оформления  процедуры через онлайн-сервис. Так,  в течение первого полугодия 2017 года  в компанию обратилось практически то же количество  желающих подключиться через Личный кабинет, что и в течение всего 2016 года. Наибольший объем поданных заявок фиксируется в Приморском и Хабаровском краях.

Через Личный кабинет каждый заявитель имеет возможность не только подать заявку на технологическое присоединение, но и загрузить дополнительные файлы с недостающими документами, ознакомиться с офертой договора, скачать заполненную квитанцию на оплату услуги. Заявителю предоставлена возможность подписания договоров на технологическое присоединение и сопутствующих документов электронной цифровой подписью. Кроме этого, заявитель в режиме реального времени может получать в Личном кабинете актуальные сведения об основных этапах выполнения заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о текущем статусе заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Кроме того, в «ДРСК» работает телефон «горячей линии» 8-800-1000-397. Потребители могут по телефону оставлять свои вопросы, возникающие в процессе технологического присоединения. Все обращения оперативно обрабатываются и передаются специалистам компании.

Компания: АО "ДРСК"
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