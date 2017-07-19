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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак переизбран председателем совета директоров ПАО "Россети"

Александр Новак переизбран председателем совета директоров ПАО Россети

19 июля 2017, 15:08
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, РОССЕТИ

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак переизбран главой Совета директоров ПАО «Россети».

В состав Совета директоров также вошли замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, генеральный директор Российского энергетического агентства(РЭА) Минэнерго РФ Анатолий Тихонов, генеральный директор "Межрегионэнергосбыт" Станислав Аширов, председатель правления "Системный оператор ЕЭС" Борис Аюев, заместитель председателя правления ассоциации "НП "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" Олег Баркин, старший вице-президент по инновациям некоммерческой организации Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Василий Белов, советник генерального директора фонда "Институт профессиональных директоров" Олег Дубнов, президент "Опора России" Александр Калинин, глава правления ФСК Андрей Муров, замминистра экономического развития РФ Николай Подгузов, первый зампредседателя - член правления ВЭБ Михаил Полубояринов, ректор Национального исследовательского университета МИЭ Николай Рогалев, спецпредставитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко, генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов.

Годовое собрание акционеров ПАО «Россети» прошло 30 июня.

Компания: Министерство энергетики РФ
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