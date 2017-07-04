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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года

Более 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года

19 июля 2017, 14:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО

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Объем передачи электроэнергии по сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») по итогам I полугодия 2017 года составил 5,58 млрд кВтч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 4,2%.
 
Потери при передаче электроэнергии составили 3,37 % от общего объема, в абсолютных величинах –  194,6 млн кВтч.
 
Крупнейшими потребителями электроэнергии в Мурманской области являются Кольская горно-металлургическая компания, АО «Апатит», Кандалакшский алюминиевый завод, Оленегорский и Ковдорский горно-обогатительные комбинаты. Их доля в общем объеме электроэнергии, передаваемой по сетям филиала «Колэнерго» составляет более 70 процентов.
 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
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