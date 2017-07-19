"Дагестанская энергосбытовая компания" обеспечит прозрачность и открытость в работе с потребителями

Управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу «Россети») Магди Гитинов провел совещание с операторами (контролерами) по расчетам с потребителями, в ходе которого были обсуждены вопросы соблюдения прав абонентов, прозрачности платежей и налаживания обратной связи с потребителями электроэнергии.



По мнению руководителя, каждый оператор (контролер) должен правильно выстроить взаимоотношения и наладить с потребителем диалог. «Любой наш сотрудник должен помнить, что он – лицо компании. От того, как будут работать наши сотрудники на местах, будет зависеть имидж всей компании», - отметил Гитинов.



«Наша установка – навести порядок. Давайте сделаем так, чтобы люди на не жаловались. Мы должны не создавать проблемы для потребителей, а решать их. Что может быть лучше чести?», - обратился к энергетикам управляющий директор.



Магди Гитинов напомнил присутствующим, что ДЭСК совместно с коллегами из МРСК Северного Кавказа проводит конкурс «Наш лучший контролёр», в рамках которого ежемесячно определяются лучшие операторы по учету/транспорту электроэнергии. Конкурс проводится в соответствии с комплексом мероприятий по укреплению платежной дисциплины и снижению потерь в электрических сетях, нацелен на мотивацию персонала компании, на выявление фактов безучетного потребления энергоресурса.



«Иначе говоря, мы видим вашу работу, и самые достойные сотрудники будут поощрены за свой труд», - подчеркнул он.



Особо отмечено, что случаи, когда некие лица под видом контролеров вымогают деньги с потребителей, недопустимы. В случае выявления подобных фактов преступники будут наказаны по всей строгости закона.



Во-первых, потребитель должен знать, что прежде чем проводить какой-либо осмотр, проверяющее лицо обязано предъявить служебное удостоверение. Убедиться в его подлинности можно по печати: ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». Печать какого-либо другого отделения не является действительной.



Второе, если нет удостоверения или его подлинность вызывает сомнения, потребитель имеет полное право отказать в доступе к электроустановке. После осмотра представитель ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» в обязательном порядке составляет акт, с которым обязан ознакомить потребителя.



«В то же время хочется отметить, что большую роль должны играть и сами граждане, которые не должны идти на поводу у мошенников. К сожалению, нередки случаи сговора граждан с мошенниками и вмешательства в работу приборов учета, а также и самими гражданами, что тоже приравнивается к мошенничеству. С такими случаями мы будем разбираться отдельно.



Давайте работать сообща, одной командой, и тогда мы сами увидим, что даже нерешаемые проблемы можно решить», - отметил управляющий директор ПАО «ДЭСК» Магди Гитинов.



После этого были заслушаны вопросы и предложения операторов (контролеров) по расчетам с потребителями. Предложения по улучшению производственной деятельности будут приняты к сведению и реализованы на практике.