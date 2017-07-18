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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Пермэнерго" присоединили к сетям "Дом с бобром"

Энергетики Пермэнерго присоединили к сетям Дом с бобром

19 июля 2017, 15:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» обеспечил электроснабжение нового жилого комплекса «Дом с бобром», строящегося в микрорайоне Парковый краевой столицы, по адресу: ул.Строителей, 37.

Для выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения специалисты «Пермэнерго» проложили более 700 метров кабельных линий 6 кВ. В центре электрических нагрузок установлена блочная комплектная  трансформаторная подстанция, оснащенная двумя трансформаторами мощностью 250 кВА каждый. Проведенные мероприятия позволили обеспечить присоединение запрошенной застройщиком мощности в объеме 236 кВт.

Новый жилой комплекс «Дом с бобром» - многоквартирный 20-этажный монолитный жилой дом, в состав которого входят 138 однокомнатных и двухкомнатных квартир суммарной жилой площадью более 6 500 кв. м.

В «Доме с бобром», учитывая домовитый и рачительный характер символа жилого комплекса, предусмотрены горизонтальная система отопления и водоснабжения, система учета потребления ресурсов. Всё инженерное оборудование имеет класс энергоэффективности «А». В эксплуатацию дом будет сдан в 1 квартале 2018 года.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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