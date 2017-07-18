ФСК ЕЭС обновит силовое оборудование на подстанции энергетического кольца Владивостока

Обзорная статья
19 июля 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступили к капитальному ремонту автотрансформатора мощностью 125 МВА на подстанции 220 кВ «Волна» в Приморском крае. Модернизация силового оборудования снизит риск возникновения нештатных ситуаций и повысит надежность электроснабжения потребителей Владивостока, в том числе объектов высокой социальной значимости.
Автотрансформаторы являются силовым подстанционным оборудованием, предназначенным для преобразования уровня напряжения в сети. В ходе капитального ремонта автотрансформаторов будет проведена проверка технического состояния высоковольтных вводов, систем охлаждения, изоляции обмоток, произведен анализ проб масла, выполнены работы по ремонту баков, расширителей, радиаторов систем охлаждения, произведена замена наполнителя в фильтрах, заменены маслонасосы, установлены новые вводы.
Всего по ремонтной программе 2017 года до начало осенне-зимнего периода силовое оборудование отремонтируют на четырех подстанциях класса напряжения 220 кВ Дальневосточного региона.
Подстанция «Волна» трансформаторной мощностью 250 МВА ведена в эксплуатацию в 1966 году, является одной из узловых подстанций Владивостока, входящих в городское энергетическое кольцо 220 кВ.