 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС обновит силовое оборудование на подстанции энергетического кольца Владивостока

ФСК ЕЭС обновит силовое оборудование на подстанции энергетического кольца Владивостока

19 июля 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

192 просмотра

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступили к капитальному ремонту автотрансформатора мощностью 125 МВА на подстанции 220 кВ «Волна» в Приморском крае. Модернизация силового оборудования снизит риск возникновения нештатных ситуаций и повысит надежность электроснабжения потребителей Владивостока, в том числе объектов высокой социальной значимости.

Автотрансформаторы являются силовым подстанционным оборудованием, предназначенным для преобразования уровня напряжения в сети. В ходе капитального ремонта автотрансформаторов будет проведена проверка технического состояния высоковольтных вводов, систем охлаждения, изоляции обмоток, произведен анализ проб масла, выполнены работы по ремонту баков, расширителей, радиаторов систем охлаждения, произведена замена наполнителя в фильтрах, заменены маслонасосы, установлены новые вводы.

Всего по ремонтной программе 2017 года до начало осенне-зимнего периода силовое оборудование отремонтируют на четырех подстанциях класса напряжения 220 кВ  Дальневосточного региона.

Подстанция «Волна» трансформаторной мощностью 250 МВА ведена в эксплуатацию в 1966 году, является одной из узловых подстанций Владивостока, входящих в городское энергетическое кольцо 220 кВ.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!