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Отраслевые новости: Энергетика

Филиал "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго" подвел итоги претензионно-исковой работы за первое полугодие 2017 года

Филиал Брянскэнергосбыт ООО ТЭК-Энерго подвел итоги претензионно-исковой работы за первое полугодие 2017 года

19 июля 2017, 14:32
Рубрика: Энергетика
Метки: БРЯНСКЭНЕРГОСБЫТ, СУД

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Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» за первое полугодие 2017 года подал в судебные органы заявления о взыскании задолженности с 3274 потребителей (1842 юридических и 1432 физических лиц) на общую сумму 676,6 миллионов рублей в части основного долга и 11,6 миллионов рублей в части штрафных санкций. 99% задолженности приходится на юридические лица.

По данным управления правовой защиты филиала, с начала текущего года судами уже удовлетворено 1638 исков на сумму 158,2 млн. рублей (в том числе 5,3 млн. рублей штрафных санкций). Производство прекращено в связи с фактической оплатой задолженности или заключением мирового соглашения только в отношении 14% исков (283 юридических и 178 физических лиц).

– Судебное производство – достаточно длительный и трудоемкий процесс, – комментирует Валерий Гричанный, уполномоченный представитель филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго». – Компании приходится нести колоссальные трудозатраты, а также отвлекать финансовые ресурсы, чтобы получить оплату потребленной электрической энергии. По решениям судов должники, помимо погашения имеющейся задолженности, обязаны оплачивать судебные издержки, в том числе на стадии исполнительного производства, а также пени за просрочку платежей. Таким образом, юридические и физические лица несут дополнительные расходы, которые не возникли бы при своевременной оплате потребленной электроэнергии. В связи с этим в очередной раз призываем наших потребителей соблюдать платежную дисциплину.

Компания: ОАО "Брянскэнергосбыт"
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