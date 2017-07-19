"Газпром" ведет подготовительную работу

wire Russia 2017
19 июля 2017, 16:37
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК
Информация СМИ о начале строительства второй нитки газопровода "Турецкий поток" не соответствует действительности, сообщил РИА Новости официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на одного из контрагентов подрядчика и федерального чиновника, что "Газпром" начал укладку второй нитки "Турецкого потока". По словам одного из источников издания, на дно Черного моря уже уложено порядка 20-25 километров трубы. Работы выполняет корабль-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas.
По словам собеседника агентства, говорить о начале строительства нельзя.
"(Идут — ред.) подготовительные мероприятия на мелководье", — пояснил Куприянов.