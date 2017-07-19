Кубаньэнерго завершило ремонт крупного питающего центра в Усть-Лабинском районе

МОЭСК присоединяет
19 июля 2017, 17:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты Усть-Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») завершили комплексный ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Ладожская» в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
В рамках подготовки электросетевого комплекса Кубани к осенне-зимнему периоду энергетики провели ремонт двух силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд, трансформаторов напряжения и капитальный ремонт более 80 единиц подстанционного энергооборудования. На подстанции также заменили устаревший силовой провод, освещение и обогревы оборудования масляных выключателей.
Одновременно специалисты провели профилактический ремонт устройств релейной защиты и автоматики, а с помощью передвижной лаборатории − техническую диагностику и испытания оборудования подстанции до и после ремонта.
Подстанция «Ладожская» является главным источником энергоснабжения для жителей одноименной станицы и ряда крупных сельскохозяйственных предприятий.