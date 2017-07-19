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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго завершило ремонт крупного питающего центра в Усть-Лабинском районе

Кубаньэнерго завершило ремонт крупного питающего центра в Усть-Лабинском районе

19 июля 2017, 17:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Специалисты Усть-Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») завершили комплексный ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Ладожская» в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

В рамках подготовки электросетевого комплекса Кубани к осенне-зимнему периоду энергетики провели ремонт двух силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд, трансформаторов напряжения и капитальный ремонт более 80 единиц подстанционного энергооборудования. На подстанции также заменили устаревший силовой провод, освещение и обогревы оборудования масляных выключателей.

Одновременно специалисты провели профилактический ремонт устройств релейной защиты и автоматики, а с помощью передвижной лаборатории − техническую диагностику и испытания оборудования подстанции до и после ремонта.

Подстанция «Ладожская» является главным источником энергоснабжения для жителей одноименной станицы и ряда крупных сельскохозяйственных предприятий.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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