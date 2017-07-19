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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Пензаэнерго осуществило более 800 технологических присоединений за 1 полугодие 2017 года

Пензаэнерго осуществило более 800 технологических присоединений за 1 полугодие 2017 года

19 июля 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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В 1 полугодии 2017 г. филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» выполнил 836 технологических присоединений объектов потребителей с суммарной мощностью 18,2 МВт.

Для осуществления возможности технологических присоединений было построено 3,9 км распределительных сетей (РС) 6-10/0,4 кВ, реконструировано 0,75 км РС 6-10/0,4 кВ, смонтированы трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ общей мощностью 0,81 МВА, а также введено 0,747 МВА трансформаторной мощности.

Среди присоединенных к сетям филиала объектов наиболее крупными являются: производственные базы в г. Пензе по ул. Рябова (1,1 МВт), увеличение производственной мощности ООО НПП «Авиаметиз» в г.Пензе по ул.Саранская (0,5 МВт), коттеджный поселок в с.Малая Валяевка Пензенского района (0,5 МВт), садоводческие товарищества «Дубрава-3» и «Астра» (0,8 МВт), колбасный цех в с.Средняя Елюзань (0,27 МВт), инкубаторий в с.Голицино (0,9 МВт), оптовая база в п.Сазанье (0,6 МВт) и другие.

Всего за 1 полугодие 2017 г. в Пензаэнерго поступило 1138 заявок потребителей на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала. Сумма заявленной мощности составила 69,0 МВт. Также за этот период было заключено 953 договора на технологическое присоединение с общей заявленной мощностью 20,4 МВт.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
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