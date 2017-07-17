Подземный рудник Юбилейного месторождения будет строить новая техника

С целью увеличения производительности по добыче руды и отгрузки горной массы из проходческих забоев на подземном руднике месторождения Юбилейное приобретена новая самоходная подземная техника. Погрузочно-доставочная машина Caterpillar R1700 G прибыла в конце июня, а на днях на предприятие поступил самосвала CAT AD45B.



- Этот самосвал - настоящий помощник для шахтеров, и в первую очередь, потому что сочетает в себе мощность, надежность и экономичность. Нам нужно отгружать по 900 тонн в смену, и эта машина может справиться с поставленной задачей, считает главный механик рудника Олег Ибатуллин.



Масса самосвала без груза - 40 тонн, а грузоподъемность превышает собственный вес, за один раз он может вывезти 45 тонн руды. Наличие шарнирно-сочлененной рамы обеспечивает хорошую маневренность, а двигатель мощностью более 400 кВт – максимальные значения крутящего момента, что в свою очередь, увеличивает производительность. Кабина самосвала имеет эргономичную конструкцию, обеспечивая комфорт в течение всей рабочей смены.



Погрузочно-доставочная машина Caterpillar R1700 G эксплуатируется на участках Юбилейного рудника уже полмесяца. В ее задачи входит отгрузка горной массы и доставка материалов. Преимущества 38-тонного погрузчика, прежде всего, в маневренности. Благодаря шарнирно-поворотному механизму машина длиной в 11 метров, имеет внутренний радиус поворота всего 3,2 метра, а внешний - 6,8 метров, что улучшает ее маневренные качества в условиях замкнутого подземного пространства.



Мощная гидросистема Cat обеспечивает превосходное усилие выемки и грузоподъемность, а также короткие рабочие циклы. Кабина погрузчика отвечает требованиям безопасности и снабжена системами защиты ROPS/FOPS. Первая защищает оператора даже при переворачивании машины на 360 градусов вокруг своей оси. FOPS – это защита оператора от падающих предметов: кабина выдерживает ударные нагрузки в 250 кг, не пробивается заостренным цилиндром, падающим с высоты 5 метров. В случае возникновения пожара на машине двигатель и гидравлическая система погрузчика Cat R1700G автоматически покрываются пеной, которая подавляет распространение огня.



Сейчас новые машины приступили к работе на горизонтах подземного рудника месторождения.