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Проект "Соответствие в Светотехнике" в действии

Проект Соответствие в Светотехнике в действии

19 июля 2017, 16:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

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В рамках проекта, «Соответствие в Светотехнике» по выявлению не качественной продукции, с апреля и по июль 2017 года было проведено тестирование световых приборов. В ходе проведения данных испытаний на предмет соответствия Техническим Регламентам Таможенного Союза, а так же заявленным характеристикам и минимальным требованиям, принятыми участниками проекта, были выявлены следующие результаты:

 № Торговая марка Модель Испытательная лаборатория Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам  
 
1 АСТЗ Светильник ДВО12-30-003 Opal 840 Ростест, ВНИСИ Соотв. Соотв. Соотв. Соотв.  
2 ОНЛАЙТ Светодиодная панель OLP-S04-P-25-4K, 61104 Самтес, ВНИСИ Соотв. Соотв. Соотв. Соотв.  
3 ТЕХНОЛЮКС Светильник светодиодный TLWP06, 13561 Ростест, 
НТЦ Фотометрия		 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв.  
4 Центрстройсвет Светильник Universal - 34/prisma 595х595, ЦБ000005855 Ростест, 
НТЦ Фотометрия		 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв.  


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Компания: ООО "Элком-Электро"

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