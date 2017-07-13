Проект "Соответствие в Светотехнике" в действии

Обзорная статья
19 июля 2017, 16:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО
В рамках проекта, «Соответствие в Светотехнике» по выявлению не качественной продукции, с апреля и по июль 2017 года было проведено тестирование световых приборов. В ходе проведения данных испытаний на предмет соответствия Техническим Регламентам Таможенного Союза, а так же заявленным характеристикам и минимальным требованиям, принятыми участниками проекта, были выявлены следующие результаты:
|№
|Торговая марка
|Модель
|Испытательная лаборатория
|Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011
|Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011
|Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам
|Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
|1
|АСТЗ
|Светильник ДВО12-30-003 Opal 840
|Ростест, ВНИСИ
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.
|2
|ОНЛАЙТ
|Светодиодная панель OLP-S04-P-25-4K, 61104
|Самтес, ВНИСИ
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.
|3
|ТЕХНОЛЮКС
|Светильник светодиодный TLWP06, 13561
|Ростест,
НТЦ Фотометрия
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.
|4
|Центрстройсвет
|Светильник Universal - 34/prisma 595х595, ЦБ000005855
|Ростест,
НТЦ Фотометрия
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.
|Соотв.