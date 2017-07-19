Работать на высоте обучили персонал "Каббалкэнерго"

Специальностей, связанных с работой на высоте, немало. К ним, безусловно, относятся и электроэнергетические, ведь персонал немало времени проводит на подъемниках и опорах, обслуживая воздушные линии, находящиеся в десятках метрах над землей. При этом любая деятельность на высоте представляет риск, а для того, чтобы свести его к минимуму, необходимо соблюдать меры безопасности и требования охраны труда. Сегодня предъявляются весьма высокие требования к охране труда при работе на высоте, и их соблюдение поможет избежать трагедии.



В течение недели начальник группы охраны труда и пожарной безопасности ЧОУ ДПО «Учебный комбинат» г. Ессентуки Владимир Данилиди проводил обучение персонала филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» безопасным приемам и методам выполнения работ на высоте. В ходе предэкзаменационной подготовки были изучены и практически опробованы современные системы обеспечения безопасности.



Преподаватель дал определение – «работа на высоте» — это когда есть риск падения с высоты 1,8 метра и более. Кроме того, к ним относятся и те, где человек поднимается или спускается на высоту пять метров по вертикальной лестнице с углом наклона более 75 градусов по отношению к горизонтали. Также работами на высоте считаются те, что производятся на площадках на расстоянии ближе двух метров от неогражденных перепадов высоты более 1,8 м и если высота ограждения этих площадок менее 1,1 метра. Под это понятие подпадают и работы, где есть риск падения с высоты менее 1,8 м, но лишь в случаях, если проводятся над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами.



В соответствии с требованиями Правил охраны труда на высоте, у всех работников должны быть средства индивидуальной защиты (СИЗ). Подбор СИЗ, к которым относятся специальная одежда и обувь, изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, слуха, зрения, рук, головы, лица, предохранительные приспособления, производится в зависимости от типа работ, времени года и места работ. Средства индивидуальной защиты, из которых комплектуются системы обеспечения безопасности на высоте, - это страховочные привязи, амортизаторы, стропы для системы позиционирования, устройства втяжного типа, ползунковые устройства, гибкие анкерные линии, стеклопластиковые штанги для прокладки гибких анкерных линий при подъеме на деревянные, железобетонные, стальные решетчатые опоры воздушных линий электропередачи.



К любым работам на высоте допускаются лишь те, кто достиг 18-летнего возраста, прошел медосмотр и имеет соответствующую квалификацию, подтвержденную удостоверением на соответствующую группу. Но даже подготовленный работник не может приступить к работе, пока не пройдет инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку знаний правил охраны труда, а в отдельных случаях — наряда-допуска. Даже если работник прошел необходимое обучение, то до начала работ ответственный за нее руководитель в его присутствии должен провести осмотр рабочего места для выявления риска для жизни.



В ходе занятий рассмотрены организационные вопросы, включающие порядок назначения ответственных лиц, разработки планов производства работ на высоте, планов спасения и эвакуации пострадавших.



После обучения для закрепления полученного материала четыреста работников сетевой компании с помощью экзамена прошли проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте.