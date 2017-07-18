"Ростелеком" в Сибири реализует программы сбережения экологических ресурсов

Компания приступила к реализации программы по раздельному накоплению бытовых отходов в своих офисах. С июня такой проект стартовал в Новосибирске в здании макрорегионального филиала «Сибирь» «Ростелекома».



Вместо корзин для мусора в кабинетах сотрудников теперь на каждом этаже административного здания установлены специальные блок-контейнеры. Разноцветные секции предназначены для сбора стекла, пластика, бумаги и несортируемых отходов. Клининговой компании остается перенести уже рассортированные отходы из офисных в уличные контейнеры аналогичных цветов, расположенные на специально организованной площадке во дворе здания, откуда он поступает прямиком на завод по переработке.



Благодаря тому, что более 15% отходов, пригодных для вторичной переработки не попадают на полигоны для захоронения, «Ростелеком» помогает снизить объемы и темпы роста свалок, сокращая экологическую нагрузку на природу. Еще один плюс проекта по разделению отходов в офисах – снижение затрат на вывоз ТБО.



Программу по рациональному подходу к утилизации твердых бытовых отходов планируется поэтапно внедрить сначала в крупных населенных пунктах Сибири, а затем охватить остальные города. Реализация данного проекта на 80% всех объектов «Ростелекома» позволит на 40% сократить общий объем отходов, отправляемых на мусорные полигоны.



«Ростелеком» стремится минимизировать нагрузку на окружающую среду по многим направлениям: компания проводит регулярный мониторинг экологической безопасности объектов своей инфраструктуры, производит замену оборудования на более современное, реализует проекты, направленные на энергосбережение. В числе таких экологических инноваций и переход на безбумажные технологии как во внутреннем, так и во внешнем делопроизводстве – внедрение электронного документооборота (ЭДО).



Алексей Парфенов, финансовый директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком»: «В настоящее время 88% абонентов-физических лиц и 29% наших клиентов-юридических лиц в Сибири предпочитают получать счета в электронном виде, что в наше цифровое время гораздо быстрее и удобнее. Ежемесячно это около 2,6 млн. счетов.То есть благодаря электронному документообороту мы не тратим в месяц 5720 пачек бумаги. За год мы сберегаем 152,4 тонны бумаги, а это 2900 деревьев! Целый лес! Если на ЭДО перейдут еще больше клиентов компании, мы сможем увеличить существующую экономию природных ресурсов и сберечь еще больше деревьев».



«Ростелеком» ежегодно инвестирует в проекты, направленные на улучшение состояния окружающей среды в регионах своего присутствия. Особое внимание уделяется рациональному использованию природных и энергетических ресурсов. Во всех офисах и зданиях компании действует автоматическая система управления освещением и теплоснабжением, идет замена ламп освещения на светодиодные, реализуются проекты использования фрикулинговых систем, изучается возможность использования «зеленых источников энергии» – солнечных батарей и ветроэнергетических установок.