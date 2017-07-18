Специалист по охране труда "Карелэнерго": "Главное в работе энергетика – не терять бдительность"

С 19 по 21 июля комиссии из числа специалистов «Карелэнерго» проводят проверку персонала Южно-Карельских, Западно-Карельских и Северных электрических сетей на соответствие требованиям охраны труда на производстве, а также порядка организации работы с водительским персоналом.



Напомним, что День охраны труда в филиале МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» проводится ежемесячно в целях предотвращения производственного травматизма, повышения уровня подготовки персонала и улучшения условий труда. В течение всего года обязательными в программе проверок являются вопросы соблюдения системы допуска к работе, санитарные условия на местах работы и отдыха работников, наличие аптечек, укомплектованность и применение средств индивидуальной защиты, ведение оперативно-технической документации.



Охрана труда – это целая система правовых, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда. Специфика работы электроэнергетика за последние годы стала намного сложнее: появились различные приспособления, инструментарий, новые средства защиты.



«Техникой надо управлять правильно, поэтому наша задача, как специалистов по охране труда – проконсультировать коллег, помочь разобраться в ее безопасном использовании, – рассказывает Светлана Конева, специалист по охране труда службы производственной безопасности и производственного контроля Северных электрических сетей. – Но для того, чтобы максимально обезопасить себя, каждый просто должен выполнять свои обязанности, соблюдать инструкции и меры предосторожности, использовать должным образом средства защиты».



По мнению Светланы Коневой, уровень эмоциональных нагрузок сейчас у всех очень высок, и это накладывает отпечаток на физическое здоровье. Главное в работе – не терять бдительность, быть особенно внимательным и не давать домашним проблемам выходить на первый план в рабочее время.



Молодым энергетикам, которые приходят на работу в Северные электрические сети, Светлана Леонидовна советует не торопиться и не забывать, что жизнь – не компьютерная игра, в ней нельзя сохраниться и начать заново.