Специалисты Красноярскэнерго представляют Сибирь на соревнованиях профмастерства для энергетиков со всей России

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») - «Красноярскэнерго» представят Сибирь на всероссийских соревнованиях профессионального мастерства в Пензе.



С 19 по 28 июля лучшие энергетики со всей России будут бороться за победу в соревнованиях профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей, в Чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills по компетенции «Эксплуатация кабельной линии электропередачи» и в конкурсе «Лучший по профессии».



В состав команды МРСК Сибири для участия в соревнованиях по ремонту и обслуживанию распределительных сетей вошли работники аппарата управления филиала и Сухобузимского района электрических сетей: Евгений Нор, руководитель команды (стаж в электроэнергетике 6 лет), Олег Никитин, мастер (стаж в электроэнергетике 12 лет), Олег Николаев, электромонтер (стаж в электроэнергетике 13 лет), Александр Шлотгауэр, электромонтер (стаж в электроэнергетике 6 лет), Алексей Иванченко, электромонтер (стаж в электроэнергетике 6 лет). Именно специалисты Сухобузимского РЭС стали первыми в региональных соревнованиях профессионального мастерства среди филиалов ПАО МРСК «Сибири» и завоевали право представлять компанию на столь престижных состязаниях.



Энергетикам предстоит пройти восемь этапов: проверка теоретических знаний, освобождение пострадавшего от действия электрического тока на трансформаторной подстанции и оказание пострадавшему первой помощи, подключение жилого дома от действующей линии электропередачи с применением гидроподъемника, замена рубильника 0,4 кВ на трансформаторной подстанции и измерение сопротивления изоляции ошиновки, замена дефектного изолятора на трансформаторной подстанции, техническое обслуживание разъединителя 10 кВ с использованием гидроподъемника, замер габаритов в соседних пролетах линии электропередачи, замер сопротивления заземления опоры, организация и проведение тушения пожара на трансформаторной подстанции. Задача участников соревнований не только пройти каждый этап соблюдая все правила и нормы, но и максимально быстро выполнить свою работу.



Также от МРСК Сибири в чемпионате WorldSkills участвуют два сотрудника производственного отделения «Красноярские электрические сети»: Смирнов Сергей, мастер участка по эксплуатации распределительных сетей и кабельных линий (стаж в электроэнергетике 11 лет) и Ярослав Гайдо, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (стаж в электроэнергетике 4 года).



Все состязания начались сегодня, 19 июля, а церемония награждения победителей соревнований состоится через десять дней – 28 июля.