ООО "Хеннлих" — оригинальное оборудование для промышленности

Главное для нашей энергетики сегодня
19 июля 2017, 09:38
Рубрика: Россия
Метки: ХЕННЛИХ
ООО «ХЕННЛИХ» — международная компания, которая предлагает своим клиентам многочисленные комплексные решения для промышленности. Она занимается поставками оригинальных комплектующих и готовых технических вариантов, помогает в реализации даже самых сложных технических проектов.
Сегодня продукция Хеннлих признана во всех странах мира. Пружины, уплотнители, форсунки, линейные направляющие — продолжать можно бесконечно долго. Свои изделия организация доставляет в разные регионы России на выгодных условиях, поэтому ее клиентами могут стать любые промышленные организации страны, вне зависимости от места их расположения.
Важным преимуществом компании ООО Хеннлих является то, что она не только поставляет отдельные комплектующие для разных сфер промышленности, но и создает инновационные решения из своей продукции.
Это значит, что она рекомендует заказчикам подходящие им типы изделий, рассказывает о наиболее удобных способах их применения и в случае заинтересованности подготавливает утвержденные проекты. С каждым годом торговая марка «Хеннлих» становится все более ориентированной на собственное производство.
Сегодня у нее можно заказать специальные типы уплотнений, винтовых и ленточных транспортеров, разных типов фильтров, запатентованных погрузочных устройств для работы с различными видами сыпучих материалов. Также специалисты «Хеннлих» активно работают в таких направлениях, как охрана окружающей среды, производство энергии.
В торговые каталоги ООО «Хеннлих» включены:
Особое внимание следует уделить сверхгибким кабелям и энергоцепям, реализуемым компанией «Хеннлих». Они позволяют уникальными способами подавать энергию для любых производственных целей. В наличии имеются:
Поскольку центральный офис фирмы «Хеннлих» находится в Твери в непосредственной близости к центральным городам России, доставку продукции курьерская служба организации осуществляет в кротчайшие сроки, что также очень важно, когда речь идет о переоборудовании производства или ремонтных работах.
Компания: Компания "Хеннлих"