ООО "Хеннлих" — оригинальное оборудование для промышленности

ООО «ХЕННЛИХ» — международная компания, которая предлагает своим клиентам многочисленные комплексные решения для промышленности. Она занимается поставками оригинальных комплектующих и готовых технических вариантов, помогает в реализации даже самых сложных технических проектов.

Сегодня продукция Хеннлих признана во всех странах мира. Пружины, уплотнители, форсунки, линейные направляющие — продолжать можно бесконечно долго. Свои изделия организация доставляет в разные регионы России на выгодных условиях, поэтому ее клиентами могут стать любые промышленные организации страны, вне зависимости от места их расположения.

ООО «ХЕННЛИХ» — от отдельных изделий до комплексных решений

Важным преимуществом компании ООО Хеннлих является то, что она не только поставляет отдельные комплектующие для разных сфер промышленности, но и создает инновационные решения из своей продукции.

Это значит, что она рекомендует заказчикам подходящие им типы изделий, рассказывает о наиболее удобных способах их применения и в случае заинтересованности подготавливает утвержденные проекты. С каждым годом торговая марка «Хеннлих» становится все более ориентированной на собственное производство.

Сегодня у нее можно заказать специальные типы уплотнений, винтовых и ленточных транспортеров, разных типов фильтров, запатентованных погрузочных устройств для работы с различными видами сыпучих материалов. Также специалисты «Хеннлих» активно работают в таких направлениях, как охрана окружающей среды, производство энергии.

Ассортимент продукции компании «Хеннлих»

В торговые каталоги ООО «Хеннлих» включены:

Разные виды насосного оборудования (дозирующие насосы sera, центробежные SAWA, плунжерные CAT и URACA, шланговые Ponndorf);

Пружины и иные гнутые детали;

Направляющие и подшипники;

Защиты для станков;

Транспортеры для стружки (шнековые и гофрированные);

Грепреградители (огнезадерживающая арматура для транспортировки и хранения горючих паров, газов, жидкостей);

Системы смазки;

Загрузочные устройства для открытой, комбинированной и закрытой загрузки и многое другое.

Сверхгибкие кабели от компании «Хеннлих»

Особое внимание следует уделить сверхгибким кабелям и энергоцепям, реализуемым компанией «Хеннлих». Они позволяют уникальными способами подавать энергию для любых производственных целей. В наличии имеются:

Энергоцепи igus, оптимальные для подвода энергии, сигналов и данных. Находятся в непрерывном движении, универсальны.

Высокогибкие кабели Chainflex, предназначенные для комплектации в энергоцепях. Идеально подходят для использования в производственных условиях.

ReadyChain в комплектации «Базис» и «Стандарт». Данные системы могут содержать все необходимые кабели и шланги, внутреннее разделение, соединения и иные детали, выбранные клиентом.

Поскольку центральный офис фирмы «Хеннлих» находится в Твери в непосредственной близости к центральным городам России, доставку продукции курьерская служба организации осуществляет в кротчайшие сроки, что также очень важно, когда речь идет о переоборудовании производства или ремонтных работах.