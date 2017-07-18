Задолженность за услуги по передаче электроэнергии по прямым договорам перед тульским филиалом МРСК Центра и Приволжья превысила 147 млн. рублей

Обзорная статья
19 июля 2017, 15:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» в судебном порядке взыскивает дебиторскую задолженность по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии.
В отношении недобросовестных плательщиков - ряда юридических лиц, заключивших в период с декабря 2015 года по февраль 2017 года прямые договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии, «Тулэнерго» проводит претензионно-исковую работу.
Так, в настоящее время просроченная дебиторская задолженность по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии составляет 147,91 млн. рублей. Среди неплательщиков - ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» - 23,53 млн. рублей; ООО «Узловские коммунальные системы» - 27,96 млн. рублей; ООО «Узловский водоканал» - 21,45 млн. рублей; ООО «Эко-Ресурс» - 2,1 млн. рублей; МУП «Черньтеплосервис» - 4,0 млн. рублей; ООО «Теплоэнергетик» - 21,6 млн. рублей; ООО «РГК-Тула» - 23,88 млн. рублей; АО «Киреевский завод легких металлоконструкций» - 15,8 млн. рублей; ООО «Водолей» - 1,9 млн. рублей; ООО «ВодСервис» - 5,57 млн. рублей; ЗАО «РГК-1» - 0,12 млн. рублей.
Значительный размер недополученных от потребителей финансовых средств вызывает серьезную обеспокоенность энергетиков из-за реальной угрозы нарушения сроков и качества проведения работ по ремонту и реконструкции электроустановок, что, в конечном итоге, негативно повлияет на надежность электроснабжения всех потребителей Тульской области.