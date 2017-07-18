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Отраслевые новости: Россия

Предпринимательские инициативы участников чемпионатов WorldSkills и выпускников демэкзамена представят инвесторам

Предпринимательские инициативы участников чемпионатов WorldSkills и выпускников демэкзамена представят инвесторам

19 июля 2017, 15:26
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia

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Участники чемпионатов WorldSkills, а также выпускники, сдавшие демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia, смогут трудоустроиться в организациях на территории особых экономических зон России и получить поддержку собственных предпринимательских инициатив.

Это стало возможным благодаря объединению Союза «Молодые профессионалы (Волрдскиллс Россия)» и акционерного общества «Особые экономические зоны». Подписи под соглашением о сотрудничестве 18 июля поставили генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Волрдскиллс Россия)» Роберт Уразов и генеральный директор АО «Особые экономические зоны» Виталий Милявский.

Согласно достигнутым договоренностям, АО «ОЭЗ» берет на себя обязанность информировать организации, расположенные на территории особых экономических зон России, о предпринимательских инициативах участников чемпионатов и демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills с целью их поддержки и продвижения. В рамках сотрудничества АО «ОЭЗ» также намерены информировать резидентов особых экономических зон России об участниках чемпионатов и демэкзамена, заинтересованных в трудоустройстве.

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий, определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

Компания: WorldSkills
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