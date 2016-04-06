С 29 по 30 июня 2017 года в Москве под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь прошел Четвертый форум регионов России и Беларуси.



29 июня Председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович торжественно открыли выставочную экспозицию IV форума регионов России и Беларуси.



Организаторами выставки выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Белорусская торгово-промышленная палата. Выставка проводилась под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.



В числе участников выставки следует отметить РОСНАНО, Фонд Сколково, компании Ростсельмаш, 1С, Р-Фарм, Брянсксельмаш, НПП "Радар ММС", Тантал и другие.



Участниками российской экспозиции стали лидеры научных и предпринимательских организаций России, предприятия-обладатели инновационных технологий, компании, развивающие совместные российско-белорусские проекты. Всего в составе российской экспозиции выступили 82 участника, в том числе 77 компаний и 5 регионов Российской Федерации.



Выставку посетили представители государственных органов власти, региональных администраций, делового и научного сообщества обеих стран. В их числе — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников и другие.



Более 20 российских и белорусских компаний-экспонентов выступили 29 и 30 июня на открытой презентационной площадке Выставки с презентациями своих инновационных разработок и совместных научно-технических проектов Союзного государства.



29 июня в рамках выставочной программы в присутствии Валентины Матвиенко и Михаила Мясниковича ряд российских регионов подписали соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с регионами Республики Беларусь. В ходе Выставки состоялось также подписание коммерческих контрактов и соглашений. Всего по итогам Форума и Выставки было подписано соглашений и контрактов на общую сумму свыше 450 миллионов долларов.



30 июня на пленарном заседании Форума выступили Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул, что Россия готова к самому тесному сотрудничеству с партнёрами из Беларуси для обеспечения устойчивого, долгосрочного роста экономик двух стран.



Главным итогом Форума и Выставки можно считать переход на новый уровень развития межгосударственной кооперации и сотрудничества в формировании единого научно-технологического пространства и единой промышленной и научной политики Союзного государства.



Организаторами Выставки выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Белорусская торгово-промышленная палата. Выставка проводилась под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Генеральный Спонсор Выставки — ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ». Официальный оператор Выставки — ООО «НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл».