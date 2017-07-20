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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики МОЭСК обнаружили более 200 нарушений правил потребления электроэнергии в столичном регионе

Энергетики МОЭСК обнаружили более 200 нарушений правил потребления электроэнергии в столичном регионе

20 июля 2017, 15:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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 В июне текущего года энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») проверили более 26 тыс. электросчетчиков у жителей Московского региона. Массовая проверка приборов учета электрической энергии у потребителей будет проводиться сотрудниками МОЭСК ежемесячно до конца текущего года. В первую очередь энергетики отправятся в районы с наиболее высоким уровнем потерь электроэнергии, где проверят  как физических, так и юридических лиц.

Цель массового снятия показаний приборов учета потребителей – обеспечение достоверного объема оказанных услуг по передаче электроэнергии, а также выявление  неучтенного потребления электричества. В ходе проверок будет уделено особое внимание несоответствию показаний приборов учета, переданных потребителем в энергоснабжающую организацию, с их фактическими показаниями, а также выявлению фактов вмешательства в работу прибора учета и нарушению технических условий. По фактам нарушений действующего законодательства граждане и организации  будут привлечены к ответственности.

Помимо снятия показаний приборов учета потребителей, энергетики МОЭСК также проводили инструментальную проверку электросчетчиков. В результате обнаружено более 200 фактов потребления электрической энергии с нарушениями правил учета. В отношении всех нарушителей  составлены акты о безучетном электропотреблении. Стоимость «похищенного» электричества общим объемом более 27 млн кВтч включена недобросовестным потребителям в счета на оплату электроэнергии. Информация о нарушениях доведена до правоохранительных органов, проводятся соответствующие проверочные мероприятия.

В ходе рейдов по проверке показаний приборов учета специалисты МОЭСК также проведут работу по информированию потребителей о работе единого телефона «Светлой Линии» 8-800-700-40-70, созданию Личного кабинета на сайте компании и основам электробезопасности.

Компания: ПАО "МОЭСК"

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