Энергетики МОЭСК обнаружили более 200 нарушений правил потребления электроэнергии в столичном регионе

wire Russia 2017
20 июля 2017, 15:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
В июне текущего года энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») проверили более 26 тыс. электросчетчиков у жителей Московского региона. Массовая проверка приборов учета электрической энергии у потребителей будет проводиться сотрудниками МОЭСК ежемесячно до конца текущего года. В первую очередь энергетики отправятся в районы с наиболее высоким уровнем потерь электроэнергии, где проверят как физических, так и юридических лиц.
Цель массового снятия показаний приборов учета потребителей – обеспечение достоверного объема оказанных услуг по передаче электроэнергии, а также выявление неучтенного потребления электричества. В ходе проверок будет уделено особое внимание несоответствию показаний приборов учета, переданных потребителем в энергоснабжающую организацию, с их фактическими показаниями, а также выявлению фактов вмешательства в работу прибора учета и нарушению технических условий. По фактам нарушений действующего законодательства граждане и организации будут привлечены к ответственности.
Помимо снятия показаний приборов учета потребителей, энергетики МОЭСК также проводили инструментальную проверку электросчетчиков. В результате обнаружено более 200 фактов потребления электрической энергии с нарушениями правил учета. В отношении всех нарушителей составлены акты о безучетном электропотреблении. Стоимость «похищенного» электричества общим объемом более 27 млн кВтч включена недобросовестным потребителям в счета на оплату электроэнергии. Информация о нарушениях доведена до правоохранительных органов, проводятся соответствующие проверочные мероприятия.
В ходе рейдов по проверке показаний приборов учета специалисты МОЭСК также проведут работу по информированию потребителей о работе единого телефона «Светлой Линии» 8-800-700-40-70, созданию Личного кабинета на сайте компании и основам электробезопасности.