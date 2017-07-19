Филиал "Кировэнерго" добился блокировки сайтов, рекламирующих и продающих "заряженные счетчики" и магниты

В Кировской области впервые принято решение об ограничении доступа (блокировке) ряда страниц в социальных сетях, где размещена рекламная информация о способах хищения электроэнергии и снижения показаний приборов учета.



Основанием послужило обращение Отдела безопасности филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Прокуратуру Кировской области, сделанное в апреле 2017 года. Прокуратура г. Кирова, изучив вопрос, признала информацию, размещенную на страницах ряда сайтов, запрещённой к распространению. На основании заявления Прокуратуры Ленинский районный суд г. Кирова принял решение об ограничении доступа к данным ресурсам.



Кроме того, в ходе проверки подразделениями Управления по Кировской области Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России было определено, что администраторами доменных имён некоторых страниц являются физические лица, зарегистрированные в Челябинской и Тверской областях. В настоящее время по двум фактам принято решение о возбуждении производства по делу по признакам нарушения законодательства о рекламе. Еще одно обращение находится на рассмотрении Прокуратуры Челябинской области.



Специалисты блока безопасности «Кировэнерго» ведут системную работу по пресечению деятельности юридических и физических лиц, занимающихся распространением «заряженных счетчиков» и прочих товаров, которые могут быть использованы для искажения показаний прибора учета потребленной электроэнергии. Они проводят мониторинг сети Интернет, выявляя сайты, которые распространяют нарушающую законодательство информацию.



Специалисты «Кировэнерго» предупреждают: безучетное использование электроэнергии влечет как административную, так и уголовную ответственность, подпадая под действие части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (наказывается штрафом либо лишением свободы на срок до пяти лет).



Следует подчеркнуть, что от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.



Энергетики обращаются к жителям области с просьбой не нарушать закон, не подвергать свою жизнь и жизнь близких людей опасности. Сообщать обо всех случаях несанкционированного подключения к сетям можно, обратившись в любой РЭС, входящий в зону ответственности филиала «Кировэнерго», или по круглосуточному телефону Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).