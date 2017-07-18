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Пресс-релизы

Фонд "Надежная смена" - партнер международного молодежного форума ТИМ "Бирюса"

Фонд Надежная смена - партнер международного молодежного форума ТИМ Бирюса

20 июля 2017, 15:43
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА

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С 17 по 23 июля в Красноярском крае на правом берегу Красноярского водохранилища в рамках международного молодежного форума «ТИМ «Бирюса» пройдет смена «Энергия». Благотворительный фонд «Надежная смена» выступит партнером смены и проведет кейс-чемпионат.

Цель смены «Энергия» – увеличение кадрового потенциала страны для обеспечения энергетических проектов квалифицированными специалистами.

Молодым энергетикам предстоит погрузиться в реальные проблемы развития топливно-энергетического комплекса Красноярского края и решить инженерный кейс – конкретную производственную задачу. Для этого участникам предстоит применить знания современных научно-технических достижений в области энергетики, навыки критического анализа, подготовки презентаций и публичных выступлений. Каждый день смены будет посвящен отдельному направлению - это будут потребители электроэнергии, электростанции, электрические сети и финансы, в которые обходятся обслуживание и производство. Участники должны будут распланировать работу энергосистем Красноярского края на 10 лет вперед и в последний день представить своё решение поставленной задачи экспертам.

В кейс-чемпионате примут участие 10 команд, в состав которых войдут магистранты, аспиранты, молодые специалисты и ученые.

Свои варианты решения кейса команды представят экспертной комиссии, в состав которой войдут представители федеральных органов исполнительной власти и крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса страны.

«Фонд «Надежная смена» впервые проводит кейс-чемпионат в рамках форума ТИМ «Бирюса». Предложенный кейс основан на опыте крупнейших топливно-энергетических компаний Красноярского края. В основу кейса заложены схемы и программы развития СИПР электроэнергетики ЕЭС России, Красноярского края, а также отраслевая программа «Развитие энергетики Красноярского Края», разработанная Правительством региона. Решения, предложенные участниками чемпионата, станут основой для прогнозирования целевого состояния и дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса региона, а их авторы получат возможность пополнить кадровый состав ведущих отраслевых компаний», - отметил директор Благотворительного фонда «Надежная смена» Артем Королев.

Компания: БФ "Надежная Смена"

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