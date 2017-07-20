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Отраслевые новости: Энергетика

Гидравлические испытания теплосетей в Перми выполнены более чем на 70%

Гидравлические испытания теплосетей в Перми выполнены более чем на 70%

20 июля 2017, 17:14
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В рамках федеральной программы «Re: Конструкция» продолжается проверка и техническое перевооружение теплопроводов.

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в соответствии с планом ведут подготовку к отопительному сезону 2017-2018гг. Одно из приоритетных направлений – проверка на плотность и прочность тепловых сетей («опрессовки») и своевременное устранение дефектов. Профилактические мероприятия продолжатся на теплопроводах в Дзержинском, Ленинском, Мотовилихинском, Индустриальном и Орджоникидзевских районах. Оперативные данные о сроках работ размещаются на пермской странице сайта компании в разделе «Клиентам».

Сейчас в краевой столице проверку прошли 314 участков теплосетей, что составляет 72% от общего числа (438). Профилактические мероприятия идут по графику. До старта отопительного сезона осталось «опрессовать» еще 124 участка. Ремонты на тепловых сетях синхронизируются с летней подготовкой объектов генерации и внутридомовых сетей, что позволяет сократить сроки отключений горячей воды.

Подготовка теплосетей – один из ключевых компонентов федеральной программы «Т Плюс» «Re: Конструкция», в рамках которой идет подготовка к зиме теплосетей Перми и других городов присутствия компании в Прикамье. Еще один блок – реконструкция и техническое перевооружение тепломагистралей, от надежной работы которой зависит комфорт в квартирах большого количества горожан.

Например, сейчас в активную фазу вступила реконструкция теплосети на ул. Н. Островского. На участках Луначарского-Екатерининская и Екатерининская-Пермская энергетики приступили к укладке новых тепломагистралей в пенополиуретановой изоляции с повышенным сроком эксплуатации – до 25 лет. Применение таких технологий положительно повлияет на обслуживание и эксплуатацию теплопроводов. Всего на ул. Н. Островского будет переложено более 2 км теплосетей, что позволит повысить надежность теплоснабжения более 58 тыс. пермяков.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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