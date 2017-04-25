 
Подписаться на новости
Новости компаний

Группа ZTT представила новый завод в Индонезии

Группа ZTT представила новый завод в Индонезии

20 июля 2017, 17:55
Рубрика: Новости компаний
Метки: ZTT Group, КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Обсудить на форуме

267 просмотров

ZTT Group, кабель, кабельный завод

ZTT Group, кабель, кабельный завод

Подразделение группы ZTT - PT ZTT Cable Indonesia (именуемое в дальнейшем ZTT Indonesia) провела торжественную церемонию начала строительства завода по производству оптических кабелей в индонезийском парке Indonesian Suryacipta Park.

Г-н Сюэ Джипинг, директор группы ZTT, поручил г-ну Е. Жифенгу - генеральному директору ZTT Indonesia выразить свое глубокое признание и благодарность всем гостям за поддержку, и помощь во время подготовки к строительству ZTT Indonesia.

Г-н Е. Жифенг сказал, «что, как ведущее китайское предприятие по производству кабелей, группа ZTT сохранила лидирующие позиции на мировом рынке и предоставила продукты, системные решения для сотен компаний электроэнергетики и операторов связи. В настоящее время в мире работают 48 торговых представительств и филиалов, дочерних компаний группы ZTT, в том числе в США, Германии, России. Группа ZTT построила свои заводы в Индии, Бразилии, Узбекистане и Индонезии».

Будучи важной страной, вдоль «одного пояса, одной дороги» и крупнейшего экономического субъекта в Юго-Восточной Азии, Индонезия увеличит экономическую торговлю с Китаем, в то время как она постоянно увеличивает инвестиции в инфраструктуру, такую ​​как связь и власть со стабильной политикой и быстрым экономическим развитием. Поскольку группа ZTT вышла на рынок Индонезии в 2006 году, она добилась признания, доверия со стороны клиентов индонезийского рынка благодаря своим превосходным продуктам, и эффектам бренда – предоставление большого спектра продуктов под единым брендом. Создание завода в Индонезии будет последовательно укреплять, и расширять бренд ZTT в индонезийских и прилегающих странах, и регионах, активно содействовать международному развитию группы ZTT.

Согласно местным обычаям, г-н Е. Жифенг раздавал желтый рис, чтобы выразить свою благодарность присутствию гостей и тем самым передать ожидания, и уверенность в будущем ZTT Indonesia!

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!