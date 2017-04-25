Группа ZTT представила новый завод в Индонезии

Обзорная статья
20 июля 2017, 17:55
Рубрика: Новости компаний
Метки: ZTT Group, КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Подразделение группы ZTT - PT ZTT Cable Indonesia (именуемое в дальнейшем ZTT Indonesia) провела торжественную церемонию начала строительства завода по производству оптических кабелей в индонезийском парке Indonesian Suryacipta Park.
Г-н Сюэ Джипинг, директор группы ZTT, поручил г-ну Е. Жифенгу - генеральному директору ZTT Indonesia выразить свое глубокое признание и благодарность всем гостям за поддержку, и помощь во время подготовки к строительству ZTT Indonesia.
Г-н Е. Жифенг сказал, «что, как ведущее китайское предприятие по производству кабелей, группа ZTT сохранила лидирующие позиции на мировом рынке и предоставила продукты, системные решения для сотен компаний электроэнергетики и операторов связи. В настоящее время в мире работают 48 торговых представительств и филиалов, дочерних компаний группы ZTT, в том числе в США, Германии, России. Группа ZTT построила свои заводы в Индии, Бразилии, Узбекистане и Индонезии».
Будучи важной страной, вдоль «одного пояса, одной дороги» и крупнейшего экономического субъекта в Юго-Восточной Азии, Индонезия увеличит экономическую торговлю с Китаем, в то время как она постоянно увеличивает инвестиции в инфраструктуру, такую как связь и власть со стабильной политикой и быстрым экономическим развитием. Поскольку группа ZTT вышла на рынок Индонезии в 2006 году, она добилась признания, доверия со стороны клиентов индонезийского рынка благодаря своим превосходным продуктам, и эффектам бренда – предоставление большого спектра продуктов под единым брендом. Создание завода в Индонезии будет последовательно укреплять, и расширять бренд ZTT в индонезийских и прилегающих странах, и регионах, активно содействовать международному развитию группы ZTT.
Согласно местным обычаям, г-н Е. Жифенг раздавал желтый рис, чтобы выразить свою благодарность присутствию гостей и тем самым передать ожидания, и уверенность в будущем ZTT Indonesia!