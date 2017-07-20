Кадровый резерв Кубаньэнерго пополнился лучшими студентами Армавира

Главное для нашей энергетики сегодня
20 июля 2017, 17:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В Армавире подвели итоги конкурса студенческих научных работ, организованного филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (входит в группу «Россети») совместно с Армавирским механико-технологическим институтом (филиалом) КубГТУ. В конкурсе приняли участие студенты, обучающиеся на выпускных курсах по электротехническим специальностям.
Цели конкурса – совершенствование качества подготовки будущих энергетиков, поиск талантливой молодежи и формирование кадрового резерва энергопредприятия. Конкурсные работы оценивались экспертной комиссией, в состав которой вошли представители технических служб, Совета ветеранов Армавирского филиала Кубаньэнерго. При оценке экспертная комиссия руководствовалась критериями содержательности, глубины проработки, практической значимости.
Подводя итоги, начальник службы распределительных сетей Армавирского филиала Кубаньэнерго Александр Островной подчеркнул, что студенты показали достойный уровень своих знаний и умение применять их для решения практических задач электроэнергетики. Каждый из участников конкурса по итогам получил рецензии и экспертные заключения на свои работы, которые помогут сделать выводы: в чем заключаются достоинства исследования, а где возможности для роста и развития.
Победителем конкурса стал Кирилл Долгов, «серебро» разделили соавторы Семен Сова и Вероника Шарнова, «бронза» досталась Василию Мокей. Победители будут включены во внешний кадровый резерв молодых специалистов из числа учащихся профильных образовательных учреждений.
– Энергетика сегодня активно развивается, применяется множество инновационных технологий, и нам нужен свежий взгляд, свежие идеи. Компания заинтересована в привлечении перспективных, талантливых молодых специалистов, которые готовы развиваться, учиться и в дальнейшем встать у руля отрасли, – говорит директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев. – Чем больше молодежи будет участвовать в подобных состязаниях – тем больше будет их ценность как специалистов и будущих профессионалов.
Кубаньэнерго уделяет особое внимание привлечению студентов профильных образовательных учреждений к научно-исследовательской и практической работе, направленной на развитие распределительного электросетевого комплекса.