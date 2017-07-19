Китай не снижает официальное производство алюминия

По данным Национального бюро статистики КНР, в июне 2017 г. объем выплавки алюминия в стране составил 2,93 млн. т, что на 7,4% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. При этом июньский объем производства оказался максимальным с 2014 г.



Всего в первом полугодии китайские компании произвели 16,84 млн. т первичного алюминия. Это на 8,8% больше, чем в первой половине 2016 г.



Расширение китайского производства алюминия происходит вопреки сообщениям правительства страны о закрытии избыточных мощностей. Правда, по данным британской компании Macquarie, этот процесс еще только начался. На сегодняшний день остановлены линии по выпуску до 340 тыс. т металла в год в провинциях Шаньдун и Синцзян. Еще 2,85 млн. т могут быть выведены из эксплуатации в ближайшем будущем.



Впрочем, как считают аналитики американского инвестиционного банка Morgan Stanley, китайские власти сейчас закрывают, в основном, нелегальные мощности, которые не отражаются в официальной статистике. Поэтому предприятия, работающие «по-белому», расширяют выпуск, компенсируя их вывод из строя. Точно такая же ситуация наблюдается в последнее время в китайской черной металлургии.



По оценкам Morgan Stanley, совокупные мощности по выплавке алюминия в Китае достигают 44 млн. т в год, но из них 9,7% относятся к незаконным. Министерство промышленности и информационных технологий КНР, в свою очередь, сообщает, что легальные мощности по производству алюминия в стране составляют 39,5 млн. т в год.



Согласно прогнозу Macquarie, этой зимой китайским властям снова придется ограничивать выплавку алюминия, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. Поэтому объем производства первичного металла в текущем году может составить 33-34 млн. т.



Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

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