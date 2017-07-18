ЛуТЭК возобновил подачу горячей воды дошкольным учреждениям Пожарского района

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20 июля 2017, 14:47
Рубрика: Энергетика
Метки: ДГК
Филиал «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания» с 18 июля возобновил подачу горячей воды шести детским садам Пожарского района в связи с произведенным администрацией финансированием в размере 211 тысяч рублей. Данный платеж позволил дошкольным организациям погасить дебиторскую задолженность перед ДГК за тепло и горячую воду за апрель и май 2017 года. Кроме детских садов, ограничения горячего водоснабжения (ГВС) коснулись трех школ.
«После отключения ГВС, руководством районной администрации был предоставлен график ежедневной оплаты задолженности бюджетных учреждений в сумме 886 тысяч рублей на период с 17 по 21 июля включительно. В связи с произведенной согласно графику частичной оплатой, режим ограничения снят с шести детских садов. Подача горячей воды трем школам будет возобновлена с поступлением оставшихся 648 тысяч рублей», - говорит начальник отделения «Теплосбыт» филиала «ЛуТЭК» Александр Кистенев.
Напомним, с 7 июля была полностью отключена подача горячей воды трем школам, с 13 июля - шести детским садам Пожарского района. Применить крайние меры энергетики были вынуждены в связи с многомесячными просрочками платежей за тепло и ГВС со стороны указанных бюджетных учреждений, отсутствием шагов руководства администрации по урегулированию проблемы.
«На данное время без ГВС остаются объекты управления культуры, спорта и молодежной политики, а также здание самой администрации Пожарского района, чей суммарный долг перед ДГК составляет 163 тысячи рублей. Режим ограничения на данных объектах был введен в начале июня и будет действовать до полного погашения задолженности», - отмечает Александр Кистенев.
Энергокомпания вправе ограничить режим потребления ГВС на объектах бюджетной сферы, руководствуясь постановлением правительства РФ № 808 от 8 августа 2012 года «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». Документ четко регламентирует введение ограничения услуги социально значимым категориям потребителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии.
Платежи потребителей за поставленную тепловую и электрическую энергию являются основным источником средств для энергетиков. Неплатежи приводят к дефициту средств на программы ремонтов и модернизации оборудования, что повышает вероятность возникновения аварийных ситуаций с ограничением всех потребителей.