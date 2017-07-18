МОЭСК подключила Дворец спорта в Щербинке

Обзорная статья
20 июля 2017, 09:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
«Московские кабельные сети» – филиал ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») дали свет социально значимому объекту в городском округе Щербинка. Выполнено технологическое присоединение дворца спорта «Южный лед».
Энергетики МКС выдали спортивному сооружению мощность 650 кВт. В рамках договора на технологическое присоединение энергетики построили новую трансформаторную подстанцию (ТП). В ней установили два трансформатора по 630 кВА. Для подачи энергии на ТП проложили кабельную линию (КЛ) 20 кВ протяженностью 500 м и восемь КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 800 метров. Электричество поступает в дворец спорта от основного источника питания – подстанции 110/20 кВ «Грач» ПАО «МОЭСК».
Ледовый комплекс «Южный лед» находится в нескольких километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе. На трех ледовых площадках, каждая из которых носит имя великого хоккейного тренера (их назвали в честь Тарасова, Кулагина и Чернышева), созданы все условия для тренировок. Кроме подготовки хоккеистов, в ЛК «Южный лед» есть залы для занятий кроссфитом и единоборствами, бассейн, залы для хореографии, танцев и спортивных игр. Комплекс открыт для любителей и профессионалов, детей и взрослых.