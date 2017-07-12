МРСК Центра и Приволжья повысила надёжность электроснабжения сельских населённых пунктов Владимирской области

wire Russia 2017
20 июля 2017, 17:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО
В рамках выполнения инвестиционной программы филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» ведёт активную реконструкцию распределительных сетей напряжением 0,4 киловольт (кВ), от которых запитаны потребители в сельских населённых пунктах Владимирской области.
Так, в деревнях Красное Заречье и Шипилово Юрьев-Польского района Владимирской области энергетики произвели замену опор и реконструкцию около 3 км воздушных линий электропередачи 0,4 кВ. Чтобы повысить надёжность и качество электроснабжения потребителей, голый провод на ВЛ энергетики заменили на более надежный, долговечный и безопасный самонесущий изолированный провод большего сечения, вместо деревянных опор установили железобетонные.
Также, инвестиционная программа 2017 года предусматривает замену трансформаторов в комплектных трансформаторных подстанциях (КТП): в деревнях Новоселка и Завалино Кольчугинского района и в селе Косинское Юрьев-Польского района были установлены новые трансформаторы, а в деревне Гидеево Александровского района, деревне Старово Киржачского района, деревне Макарово Кольчугинского района, в селах Небылое, Федоровское и деревне Звенцово Юрьев-Польского района Владимирской области - трансформаторы с увеличением мощности.
Своевременное и полное выполнение специалистами филиала «Владимирэнерго» мероприятий инвестиционной программы является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения потребителей Владимирской области.