"МРСК Урала" поддерживает федеральную программу по устранению цифрового неравенства в Челябинской области

Обзорная статья
20 июля 2017, 09:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО, ВОЛС
Специалисты Магнитогорских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» завершили работы по технологическому присоединению к электрическим сетям 11 точек доступа в интернет в Карталинском и Кизильском районах Челябинской области.
Энергетики произвели подключение оборудования, обеспечивающего круговое Wi-Fi-покрытие, к распределительным сетям 0,4 кВ на общую мощность 24,2 кВт. Это позволит обеспечить надежные и стабильные интернет услуги и повысить качество жизни жителей населенных пунктов Ольховка, Сенной, Рассветный, Краснотал, Родники, Вишневый Карталинского района, а также в Березки, Амамбайка, Браиловский, Лесной и Смородинка Кизильского района.
Создание точек доступа в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек и предоставление населению доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с – главная задача федеральной программы по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения.