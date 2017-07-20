На линии старта: команда "Тюменьэнерго" готова к соревнованиям профмастерства

Обзорная статья
20 июля 2017, 17:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО
Команда «Тюменьэнерго» подтвердила готовность к участию во Всероссийских соревнованиях бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей, которые пройдут с 21 по 28 июля на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго». За право называться лучшими энергетиками страны будут бороться 20 команд.
В этом году «Тюменьэнерго» на соревнованиях представляют сотрудники филиала «Тюменские распределительные сети». Мастер Заводоуковского РЭС Эдуард Берсенев, электромонтеры Ялуторовского РЭС Артем Костенников и Петр Пономарев работают в Южном территориальном производственном отделении (ТПО) филиала, электромонтер Евгений Левашкин – в Центральном РЭС Тюменского ТПО, электромонтер Андрей Кутузов – в Сорокинском РЭС Ишимского ТПО. Руководителем выступает главный инженер Ялуторовского РЭС Южного ТПО Роман Абибулаев, который в составе команды «Тюменьэнерго» в 2010 году стал победителем Международных, а в 2011 году – Всероссийских соревнований профмастерства. Все участники имеют за плечами необходимый профессиональный опыт и доказали свой уровень мастерства как в ежедневной работе, так и в устранении нарушений электроснабжения, вызванных воздействием неблагоприятных погодных условий.
19 июля бригада успешно прошла мандатную комиссию, серьезных замечаний к состоянию оборудования и документов коллегия из восьми судей не выявила. Сегодня ребята продолжают знакомство с полигоном и этапами соревнований. Пока никаких вопросов не возникло, что говорит о высоком уровне подготовки каждого участника.
«Для нас особая честь представлять «Тюменьэнерго» на соревнованиях такого уровня, – отметил руководитель команды Роман Абибулаев. – Волнение, несомненно, присутствует, но все нацелены на максимальный результат».
Сегодня же состоится последнее перед открытием совещание главной судейской коллегии, старших судей и руководителей команд, после чего пройдет жеребьевка и определится порядок прохождения этапов командами. Всего в программе соревнований восемь этапов, в ходе которых судьи оценят теоретические знания и практический уровень подготовки участников.