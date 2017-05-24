Настоящий бой танков, подводные роботы и полеты легендарных пилотажных групп увидят зрители "Армии - 2017"

МОЭСК присоединяет
20 июля 2017, 09:02
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: АРМИЯ-2017
Международный военно-технический Форум «Армия-2017» обещает стать одним из самых зрелищных событий года. В демонстрационной программе Форума будет задействовано более 190 единиц вооружения, военной и специальной техники.
В частности, посетители смогут увидеть в действии новейшие танки, бронетранспортеры, ракеты и пусковые установки, боевые машины, истребители и бомбардировщики, ударные вертолеты, зенитные ракетные комплексы, комплексы с беспилотными летательными аппаратами и многое другое.
Демонстрационная программа пройдет на нескольких площадках. Боевые возможности новейшей сухопутной техники будут продемонстрированы на трассе «Танкового биатлона». Здесь же, на полигоне Алабино, на озере Комсомольское развернется водный кластер, где одной из главных новинок станут подводные роботы и и другие специальные средства. Стрелковое оружие можно будет увидеть в зоне Многофункционального огневого центра.
Одним из самых зрелищных событий в дни массового посещения Форума, с 25 по 27 августа, в рамках военного шоу «Вежливые люди» станет настоящий бой. На демонстрационной площадке столкнутся танки, боевые самолеты, будут запущены ракеты. Завершатся показательные выступления «Танковым балетом» с синхронным пилотированием звена вертолетов Ми-28.
Возможности авиации будут продемонстрированы на территории аэродрома Кубинка. Участниками летной программы станут легендарные пилотажные группы России («Стрижи», «Русские Витязи», «Соколы России», «Беркуты»). Кроме того, к участию в летной программе приглашены известные зарубежные пилотажные группы.
Там же, на территории аэродрома, впервые у посетителей Форума будет возможность почувствовать себя в роли пилота одного из 4-х летательных тренажеров.
Примечательно, что в этом году посещение авиационного кластера – бесплатное для всех желающих.