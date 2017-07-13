Новое здание главного европейского офиса Lapp в Штутгарте

Быстрее, удобнее, больше возможностей для общения и работы в команде - вместе с новым зданием главного европейского офиса Lapp Group открывает новую эру в развитии компании. Основная концепция нового офиса – открытое пространство.

Вместо отдельных кабинетов, разделённых перегородками, а зачастую и с ограничением доступа, в новом главном европейском офисе - все открыто. Открыто для коммуникации, командной работы, обмена опытом и совместного творчества. По всему зданию устроены зоны для работы в командах, «фабрики идей», зоны отдыха и зоны для совместной работы над проектами. Сотрудники могут работать даже в эспрессо-баре на первом этаже или на открытой террасе, расположенной на крыше здания.

Инновационные решения в обустройстве нового офиса призваны не только обеспечить комфортные условия работы для сотрудников Lapp, но и повысить уровень удовлетворённости клиентов. «Наши клиенты, несомненно, выиграют от этой новой «открытости» офиса Lapp Group. Теперь мы сможем быстрее и лучше обрабатывать запросы и обращения», считает Доктор Маттиас Кирхер, Генеральный директор по продажам U.I. Lapp GmbH, – «Например, отдел продаж и все связанные с продажами сотрудники теперь находятся под одной крышей».

Новое здание – это своеобразный краеугольный камень, в будущем открытое рабочее пространство станет стандартом для всех дочерних компаний Lapp Group.

Для партнёров и клиентов, которые приезжают на встречи в Штутгарт, Lapp Group приготовила ещё один приятный сюрприз: на первом этаже расположился музей, посвящённый всей истории компании с множеством существующих продуктов и решений.

Торжественное открытие нового европейского офиса Lapp состоялось 22 июня в присутствии более 500 гостей, приглашённых на день открытых дверей. Специально для гостей Lapp Group организовала развлекательную программу.

Фото-экскурсия по новому офису Lapp Group для журнала «Кабельный Мир» - Новое рабочее пространство 4.0.