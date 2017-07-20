Потребление газа в Европе растет вопреки ожиданиям

«Газпром» продолжает бить рекорды по экспорту газа в дальнее зарубежье, несмотря на то что европейский рынок, как ожидалось, должен был уже преодолеть последствия холодной зимы. Однако пока все наоборот — потребление газа резко растет, в том числе из-за жаркой погоды в южной Европе. Собеседники “Ъ” расходятся во мнениях, насколько устойчив этот тренд. Если восстановление спроса продолжится, «Газпром» сможет серьезно увеличить долю на рынке, так как пока низкие цены на газ в Европе не позволяют привлечь дополнительные поставки СПГ.



«Газпром» сообщил о резком росте экспорта газа в страны Южной Европы: с начала года по 15 июня поставки в Турцию увеличились на 22%, в Венгрию — на 26,6%, в Сербию — на 47,9%, в Болгарию — на 12,6%, в Грецию — на 10%. В целом экспорт в Европу и Турцию за этот период вырос на 12,3%, до 102,9 млрд кубометров.



Темпы роста предсказуемо снижаются в течение года (в январе 26%, в первом квартале — 15%, за пять месяцев — 13,3%), так как ослабевает эффект холодной зимы после низкой базы 2016 года. Но рост остается значительным, при этом европейские потребители по-прежнему не могут восстановить запасы в хранилищах, израсходованные зимой, до уровня предыдущего сезона. Более того, отставание нарастает: если на начало сезона закачки на 1 апреля в хранилищах ЕС были на 7,3 млрд кубометров газа меньше, чем на 1 апреля 2016 года, то на 15 июля расхождение составляет уже 9,7 млрд кубометров. Это означает, что рост текущего спроса на газ в ЕС не позволяет увеличить закачку с учетом того, что возможность закупок у «Газпрома» технически ограничена из-за плановых летних ремонтов на основных газопроводах.



Такой вывод подтверждается последней оперативной статистикой Евростата: за январь—апрель потребление газа в 28 странах ЕС выросло на 5,6%, до 199 млрд кубометров, а в Турции — почти на 20%. При этом собственная добыча в ЕС, в отличие от последних лет, тоже растет (на 4,9%, до 47,7 млрд кубометров). Поставки норвежского газа в первом полугодии увеличились примерно на 1,8%, до 60,9 млрд кубометров. Тем не менее спрос растет опережающими темпами, что означает появление дополнительной ниши для импорта из-за пределов ЕС.



Собеседники “Ъ” на рынке называют в числе основных факторов роста спроса на газ погоду (холодная зима и очень жаркое лето в Южной и Центральной Европе, что увеличивает спрос на электроэнергию). Так, в Турции в начале июля был поставлен рекорд по объему суточного энергопотребления. Кроме того, рост цен на энергетический уголь приводит к его вытеснению газом на некоторых ТЭС. При этом часть собеседников “Ъ” видит рост спроса на газ в европейской промышленности и коммунальном секторе, что может означать реальное восстановление рынка после падения 2010–2014 годов. Другие же полагают, что ситуация объясняется разовыми факторами: помимо погоды, это приостановка части атомных блоков во Франции, низкая водность ГЭС в Турции и т. д.



Темпы роста экспорта «Газпрома» должны замедлиться в третьем квартале, считает Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research. Он отмечает, что уровень заполнения хранилищ в ЕС уже составляет 57%. Впрочем, в 2016 году на ту же дату было 68%.



Парадоксально, что рост спроса на газ пока не приводит к серьезному увеличению цен (цены на голландском хабе TTF — около $180 за 1 тыс. кубометров, примерно на 13% выше, чем год назад). Отчасти это объясняется тем, что цены на нефть не растут, поэтому европейские потребители могут свободно увеличивать отбор по контрактам «Газпрома» с нефтяной привязкой. На британском хабе NBP цены на газ в июне резко снизились — до $152 за 1 тыс. кубометров, поскольку не работает крупнейшее в стране хранилище Rough, а местным добытчикам нужно сбывать газ. В результате цены в Северо-Западной Европе остаются непривлекательными для поставщиков СПГ по сравнению с Азией, Ближним Востоком или Латинской Америкой, и в такой ситуации «Газпром» может беспрепятственно увеличивать долю на рынке. Вопрос о том, сохранится ли такое положение вещей зимой, когда цены могут вырасти, в том числе из-за ограничений на добычу на крупнейшем в ЕС месторождении Гронинген, остается открытым.



Источник: Коммерсант.

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