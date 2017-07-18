"Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы" изготовили и отгрузили оборудование для крупнейшего в России Западно-Сибирского нефтехимического комбината

МОЭСК присоединяет
20 июля 2017, 09:56
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ-ТОШИБА. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Совместное предприятие «Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» (СМТТ) изготовило и произвело отгрузку третьего из четырех автотрансформаторов для подстанции (ПС) строящегося в Тобольске Западно-Сибирского нефтехимического комбината («ЗапСибНефтехим», входит в холдинг СИБУР) — крупнейшего проекта нефтехимической отрасли России.
Договор на изготовление и поставку четырех трехфазных автотрансформаторов напряжением 500 кВ и мощностью 250 МВА каждый для ПС 500 «ЗапСиб» был подписан в 2016 году. В объем обязательств компании также входит шефмонтаж оборудования на площадке и обучение персонала заказчика. Поставка трансформаторов в Тобольск завершится в августе 2017 года.
Новая подстанция, оснащенная современным оборудованием российско-японского предприятия, обеспечит стабильное функционирование нефтехимического комплекса ООО «ЗапСибНефтехим».
Участие в оснащении крупнейшего строящегося объекта нефтехимической промышленности в современной России станет для СМТТ значимым этапом в освоении нового сегмента сбыта продукции и позволит получить серьезные референции в части трансформаторов высокого класса напряжения и мощности.