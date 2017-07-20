Совет директоров ПАО "МРСК Северного Кавказа" утвердил Юрия Зайцева генеральным директором Общества на ближайшие три года

МОЭСК присоединяет
20 июля 2017, 16:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
На заседании Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», в котором приняли участие 10 из 11 членов Совета, единогласно принято решение избрать Юрия Зайцева генеральным директором Общества на новый срок – до 28 августа 2020 г.
Юрий Викторович Зайцев в уставном капитале Общества не участвует, акциями компании не владеет. Возглавляет ПАО «МРСК Северного Кавказа» с 28 августа 2014 г.
За это время компания показала устойчивую позитивную динамику по разным направлениям – как в части снижения сверхнормативных потерь, укрепления платежной дисциплины среди бюджетозависимых предприятий, так и в части снижения аварийности и в процессе консолидации электросетевого комплекса региона, что способствует надежному и бесперебойному энергоснабжению потребителей СКФО.
«Очень ценю доверие, оказанное мне членами Совета директоров, и приложу все усилия для того, чтобы по всем параметрам компания динамично развивалась», - прокомментировал Юрий Зайцев факт своего переизбрания на должность руководителя крупнейшей электросетевой компании Северного Кавказа.