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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Совет директоров ПАО "МРСК Северного Кавказа" утвердил Юрия Зайцева генеральным директором Общества на ближайшие три года

Совет директоров ПАО МРСК Северного Кавказа утвердил Юрия Зайцева генеральным директором Общества на ближайшие три года

20 июля 2017, 16:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

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На заседании Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», в котором приняли участие 10 из 11 членов Совета, единогласно принято решение избрать Юрия Зайцева генеральным директором Общества на новый срок – до 28 августа 2020 г.

Юрий Викторович Зайцев в уставном капитале Общества не участвует, акциями компании не владеет. Возглавляет ПАО «МРСК Северного Кавказа» с 28 августа 2014 г.

За это время компания показала устойчивую позитивную динамику по разным направлениям – как в части снижения сверхнормативных потерь, укрепления платежной дисциплины среди бюджетозависимых предприятий, так и в части снижения аварийности и в процессе консолидации электросетевого комплекса региона, что способствует надежному и бесперебойному энергоснабжению потребителей СКФО.

«Очень ценю доверие, оказанное мне членами Совета директоров, и приложу все усилия для того, чтобы по всем параметрам компания динамично развивалась», - прокомментировал Юрий Зайцев факт своего переизбрания на должность руководителя крупнейшей электросетевой компании Северного Кавказа.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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