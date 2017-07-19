Студенческий отряд "Энергорегион-18" работает на объектах Удмуртэнерго

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» продолжается трудовой сезон студенческого энергетического отряда «Энергорегион-18». Пятнадцать студентов Глазовского технического колледжа, обучающихся по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» работают на энергообъектах производственного отделения «Глазовские электрические сети».



До начала практики ребята прошли инструктажи по технике безопасности, правилам по охране труда и, полностью укомплектовавшись необходимыми материалами, инструментом и спецодеждой, получили допуски для работы с энергооборудованием.



- Здорово, что Удмуртэнерго дает нам такую возможность. Мы работаем на реальных объектах в составе ремонтных бригад, - делится впечатлениями командир студенческого отряда «Энергорегион 18» Егор Суханов. – За полмесяца работы на объектах компании мы уже смогли почувствовать себя настоящими энергетиками. Теоретические знания, которые мы получили в колледже, нашли практическое применение. Я думаю, уже сейчас многие из нас убедилась в правильности выбора будущей профессии.



В течение практики бойцы «Энергорегиона 18» будут выполнять работы по ремонту подстанций, сборке и установке деревянных и железобетонных опор, воздушных линий электропередачи. Будут задействованы в ремонте трансформаторов тока и напряжения, ТЭНов электронагревателей, замене автоматических выключателей в распределительном устройстве 0,4 кВ.



- Мы планируем задействовать молодежь на работах в нескольких северных районах Удмуртии, - делится производственными планами начальник ПО «Глазовские электрические сети» Сергей Никифоров. – Все успеют поработать и «в поле», и на строительстве новых энергообъектов, и за компьютером. Конечно, будем присматриваться к ребятам, надеясь, что через пару лет лучших из них сможем увидеть в своих рядах в качестве молодых специалистов.



В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» уделяется значительное внимание возрождению традиции трудового воспитания молодежи, как важной составляющей профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации студентов и дальнейшего привлечения компетентных молодых специалистов к работе в сфере электроэнергетике.