Юго-Западный филиал Кубаньэнерго направил 12 миллионов рублей на ремонт подстанций с начала года

Обзорная статья
20 июля 2017, 10:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Для подготовки энергообъектов к бесперебойной работе в предстоящий осенне-зимний период специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Юго-Западные электрические сети провели комплексный ремонт высоковольтного оборудования семи подстанций 35 и 110 кВ – это 77% физического объема годовой ремонтной программы. Затраты на ремонт оборудования составили свыше 12 млн руб.
Энергетики провели ремонт высоковольтного оборудования на подстанциях «Троицкий водозабор», «Дивноморская», «Холмская», «Береговая», «Звезда», «Неберджай», «Благовещенская», которые отвечают за энергоснабжение более 33 тысяч потребителей и множества социально-значимых объектов Геленджикского, Анапского, Абинского и Крымского районов края. Выполнили техническое облуживание энергообъектов объектов и ремонт 126 единиц подстанционного оборудования, в том числе трансформаторов, выключателей и других элементов.
– Ремонтная компания – основной и наиболее важный этап подготовки электросетевого хозяйства к работе. Все мероприятия выполняются в соответствие с запланированными сроками, – отметил директор Юго-Западного филиала Кубаньэнерго Дмитрий Головаха. – Мы стараемся сформировать график и схему ремонтов таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей.