Улицы в Югорске обеспечат энергосберегающими светильниками

«Ростелеком» приступил к реализации проекта «Свет умного города», предусматривающего модернизацию наружного уличного освещения в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках проекта в течение 2017 года на территории города будет осуществлена замена уличных светильников на современные и энергоэффективные.



Напомним, в апреле текущего года между ПАО «Ростелеком» и Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса Администрации города Югорска был заключен энергосервисный контракт на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения.



«Ростелеком» в процессе реализации проекта «Свет умного города» в Югорске произведет замену почти четырех тысяч уличных светильников на более мощные и при этом менее энергоемкие. Реализация данного проекта снизит электропотребление за счет установки современных энергосберегающих ламп с высокой световой отдачей (100 лм/Вт) и широкой кривой распределения света, которая позволяет равномерно освещать межопорное пространство, избегая темных пятен на улице.



Раис Салахов, глава города Югорска: «В бюджетной сфере вопросы экономии и оптимизации затрат актуальны всегда. Внедрение подобных проектов, как «Свет умного города», способствует не только существенной экономии бюджетных средств, но и улучшению социальной стабильности города и его жителей. Мы рады партнерству с «Ростелекомом» и надеемся, что эти отношения продлятся надолго. Кстати, первые результаты реальной экономии электрической энергии в рамках данного контракта ожидаются уже в четвертом квартале 2017 года».



Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»: «Преимуществом энергосервисного контракта для заказчика является возможность получить современные энергосберегающие технологии и, как следствие, экономию бюджета. При этом собственные средства не вкладываются, а затраты инвестора, которым в данном случае выступает «Ростелеком», возмещаются за счет достигнутой экономии. В рамках контракта с Администрацией Югорска мы планируем достичь экономии электрической энергии около 44% в среднем за год, а также предоставить гарантию на установленное оборудование и произведенные работы на весь срок действия контракта – 6 лет. Таким образом, даже после передачи оборудования заказчику при должном обслуживании мы гарантируем исправную и эффективную работу установленного оборудования».



Отметим, что «Свет умного города» – это второй энергосервисный контракт, подписанный в рамках Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Правительством Югры, направленного на развитие энергоаудиторской и энергосервисной деятельности на территории автономного округа.