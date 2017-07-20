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Отраслевые новости: Россия

В России будет локализовано производство лопаточного аппарата для газовых турбин

В России будет локализовано производство лопаточного аппарата для газовых турбин

20 июля 2017, 16:56
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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В ходе рабочей поездки в Екатеринбург делегация Минпромторга России во главе с замминистра Василием Осьмаковым посетила Уральский турбинный завод и Центр восстановления деталей горячего тракта газовых турбин.

Программа делового визита началась с совещания по вопросам локализации производства лопаточных аппаратов современных газовых турбин. В нем приняли также участие директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов, его заместитель Олег Токарев, руководители ведущих энергомашиностроительных и генерирующих компаний, отраслевых институтов.

По окончании совещания для делегации Минпромторга была организована экскурсия на Уральский турбинный завод. В следующем году одно из ведущих в России предприятий энергетического машиностроения отметит 80-летний юбилей.

В настоящее время УТЗ разрабатывает и производит паровые теплофикационные турбины средней и большой мощности, турбины для парогазовых установок, судовые турбины, оказывает услуги по сервису и модернизации энергетического оборудования.

Отдельным пунктом программы визита стало посещение единственного в России Центра восстановления деталей горячего тракта газовых турбин, открытого в 2016 году компанией «РОТЕК». Его мощность составляет не менее 18 ремонтных комплектов лопаток в год, что достаточно для удовлетворения текущих потребностей российского газотурбинного парка.

"Создание Центра позволило проводить полный цикл ремонта и восстановления деталей крупных энергетических турбоустановок, которое ранее практически полностью осуществлялось за рубежом. Следующий этап – это локализация в России производства лопаточных аппаратов, что не только внесет свой важный вклад в обеспечение технологической независимости отечественной электроэнергетики, но и существенно сократит затраты генерирующих компаний на ремонт и обслуживание эксплуатируемого оборудования", – прокомментировал Василий Осьмаков. 

Компания: Минпромторг РФ

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