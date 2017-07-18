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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Вологдаэнерго" модернизировали оборудование для электроснабжения социально значимых объектов

В Вологдаэнерго модернизировали оборудование для электроснабжения социально значимых объектов

20 июля 2017, 15:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО

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 Специалисты производственного отделения «Кирилловские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») провели модернизацию энергооборудования в Вытегорском районе, для обеспечения электричеством социально важных объектов.
 
«Накануне мы завершили работу по замене КТП в п. Депо Вытегорского района. Ранее здесь были установлены две КТП мощностью 250кВА каждая. Сейчас мощность вновь установленной КТП составляет 2х400кВА. Увеличение мощности данного энергообъекта позволит обеспечить электроэнергией строящийся 76-квартирный дом, кроме того, от него запитаны другие жилые районы поселка и детский сад», - сказал главный инженер Вытегорсокого РЭС филиала «Вологдаэнерго» Андрей Алексин.
 
Добавим, что со стороны сетевой организации все работы были произведены в установленные сроки.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"
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