В "Вологдаэнерго" модернизировали оборудование для электроснабжения социально значимых объектов

МОЭСК присоединяет
20 июля 2017, 15:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО
Специалисты производственного отделения «Кирилловские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») провели модернизацию энергооборудования в Вытегорском районе, для обеспечения электричеством социально важных объектов.
«Накануне мы завершили работу по замене КТП в п. Депо Вытегорского района. Ранее здесь были установлены две КТП мощностью 250кВА каждая. Сейчас мощность вновь установленной КТП составляет 2х400кВА. Увеличение мощности данного энергообъекта позволит обеспечить электроэнергией строящийся 76-квартирный дом, кроме того, от него запитаны другие жилые районы поселка и детский сад», - сказал главный инженер Вытегорсокого РЭС филиала «Вологдаэнерго» Андрей Алексин.
Добавим, что со стороны сетевой организации все работы были произведены в установленные сроки.