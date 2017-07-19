В пяти многоквартирных домах Домбая коллективные приборы учета электроэнергии установят на фасады

Заместитель управляющего директора АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу «Россети») по работе с потребителями Ратмир Карабашев в администрации поселка Домбай встретился с мэром курорта Еролом Абайхановым и представителями товариществ собственников жилья (ТСЖ) многоквартирных домов Домбая. В ходе встречи обсуждались вопросы о снижении сверхнормативного потребления во внутридомовых электрических сетях и приведении взаимоотношений ресурсоснабжающей организации, администрации и ТСЖ в законное русло.



До начала текущего года начислением и приемом платежей за электроснабжение мест общего пользования в многоквартирных домах Домбая занималось АО «Карачаево-Черкесскэнерго». Однако, согласно изменениям, внесенным в Жилищный кодекс РФ и Постановление Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», плата за электроэнергию, используемую в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, во всех случаях должна начисляться и указываться в счете, выставляемом управляющей компанией или ТСЖ, и являться частью платы за содержание жилого помещения.



Ратмир Карабашев отметил, что в июне нераспределенный объем электроэнергии, отнесенной на общедомовые нужды в многоквартирных домах, составил 42,4 тыс. кВт.ч. Из этого объема на Домбай и Теберду пришлась значительная часть – 32,1 тыс. кВт.ч. Поэтому АО «Карачаево-Черкесскэнерго» ведет активную работу по снижению сверхнормативного потребления электроэнергии.



Нераспределенный объем электроэнергии в многоквартирных домах Домбая превышает суммарный объем потребления энергоресурса жильцами по индивидуальным приборам учета более чем в два раза. Это говорит о высоком уровне потребления на общедомовые нужды, причиной которого могут быть изношенность проводки и недобросовестность некоторых абонентов, допускающих потребление электричества в обход индивидуального счетчика.



Значительно усложняет ситуацию то, что коллективные приборы учета располагаются в трансформаторных пунктах, удаленных от домов на значительное расстояние.



В ходе встречи в администрации Домбая стороны достигли взаимопонимания. Представители ТСЖ пяти многоквартирных домов по инициативе АО «Карачаево-Черкесскэнерго» подписали договор с ПАО «МРСК Северного Кавказа» об установке коллективных приборов учета на фасады зданий. Работы по установке общедомовых счетчиков будут проводиться за счет ТСЖ специалистами филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго».



Ратмир Карабашев отметил важность принятого решения, поскольку, по опыту работы АО «Карачаево-Черкесскэнерго», во всех домах, где коллективные приборы учета устанавливаются на фасады зданий, объем электроэнергии, приходящейся на общедомовые нужды, снижается до норматива.