1746,845 тыс. гигакалорий тепловой энергии выработано в Пензе за 6 месяцев 2017 года

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
21 июля 2017, 17:50
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
За первое полугодие 2017 года на Пензенских энергообъектах филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" было выработано 581,756 млн. кВтч электроэнергии. С теплоисточников филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" (Пензенская ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельная «Арбеково») отпущено 1746,845 тыс. Гкал. тепловой энергии. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года выработка электричества снизилась на 1,9 %, отпуск тепла вырос на 8,5 %.
По словам директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александра Суслова, увеличение выработки электроэнергии и отпуска теплоэнергии связано с более поздним окончанием отопительного периода по сравнению с прошлым годом.