 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

1746,845 тыс. гигакалорий тепловой энергии выработано в Пензе за 6 месяцев 2017 года

1746,845 тыс. гигакалорий тепловой энергии выработано в Пензе за 6 месяцев 2017 года

21 июля 2017, 17:50
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

Обсудить на форуме

92 просмотра

За первое полугодие 2017 года на Пензенских энергообъектах филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" было выработано 581,756 млн. кВтч электроэнергии. С теплоисточников филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" (Пензенская ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельная «Арбеково») отпущено 1746,845 тыс. Гкал. тепловой энергии. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года выработка электричества снизилась на 1,9 %, отпуск тепла вырос на 8,5 %.

По словам директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александра Суслова, увеличение выработки электроэнергии и отпуска теплоэнергии связано с более поздним окончанием отопительного периода по сравнению с прошлым годом.

Компания: ПАО "Т Плюс"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!