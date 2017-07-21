Алексей Текслер провел заседание рабочей группы НТИ "Энерджинет"

В Минэнерго России под председательством Первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации Алексея Текслера с участием генерального директора, председателя правления АО «РВК» Александра Повалко, первого заместителя генерального директора – главного инженера Агентства технологического развития Вадима Куликова, заместителя генерального директора Фонда содействия инновациям Андрея Микитася, представителей органов власти, компаний ТЭК, институтов развития, научного, инновационного и экспертного сообщества состоялось заседание рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Энерджинет».



В своем вступительном слове Алексей Текслер напомнил участникам, что в прошлом году были одобрены «дорожная карта» «Энерджинет» НТИ и первый проект в ее рамках «Цифровой район электрической сети – Янтарьэнерго» в Калининградской области. При этом он отметил, что для достижения запланированных «дорожной картой» целей по выходу России в число лидеров на глобальном рынке «новой энергетики» сегодня необходимо организовать мониторинг имеющихся в стране технологических заделов, создать постоянно действующий механизм отбора перспективных проектов и обеспечить им приоритетные условия реализации и государственную поддержку.



В рамках состоявшегося заседания были рассмотрены ещё два проекта, претендующие на статус пилотных проектов «Энерджинет», направленные на создание действующего прототипа платформы «Интернета энергии» и создание распределенного буфера электроэнергии на базе аккумуляторов электротранспорта, который будет способен компенсировать быстрые изменения нагрузки энергосистемы.



Также был рассмотрен ряд перспективных проектов в сфере внедрения цифровых подстанций, накопителей энергии, систем распределенного и автономного энергоснабжения, которые после дополнительной проработки также могут быть вынесены на одобрение рабочей группы. Членами рабочей группы были обсуждены текущий ход реализуемого в Калининградской области первого одобренного проекта «Энерджинет», организации экспертизы новых проектов для реализации в рамках «дорожной карты» «Энерджинет» НТИ.



Александр Повалко рассказал об организации работ по созданию центров компетенций НТИ. Со стороны Фонда содействия инновациям Андрей Микитась представил итоги проведенного конкурса по грантовой поддержке малых инновационных компаний для реализации проектов НТИ.



Справочно: Национальная технологическая инициатива обозначена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 04.12.2014 в Послании к Федеральному собранию в качестве одного из основных приоритетов государственной политики на долгосрочную перспективу.



План мероприятий («дорожная карта») «Энерджинет» НТИ одобрена протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 28.09.2016 № 4.



«Дорожная карта» «Энерджинет» НТИ направлена на развитие отечественных технологий в сфере интеллектуальной энергетики и обеспечение выхода российских компаний на лидерские позиции на новых высокотехнологичных рынках мировой «энергетики будущего» в ближайшие 15-20 лет. Для этого документом предусмотрена реализация ряда технических «пилотных» проектов, совершенствование нормативной базы и технического регулирования, а также комплекс мероприятий по развитию кадрового потенциала для формирования «энергетики будущего».