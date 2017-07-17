Бригада специалистов Воронежэнерго представляет МРСК Центра на Всероссийских соревнованиях профмастерства "Россетей"

21 июля команды МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приняли участие в торжественном открытии Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных и кабельных сетей, которое состоялось на базе учебно-тренировочного комплекса филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго».



МРСК Центра на соревнованиях представляет бригада филиала «Воронежэнерго», показавшая лучший результат среди команд 11 филиалов энергокомпании на межрегиональном профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ПАО «МРСК Центра», прошедших в июне 2017 года в Воронежской области. В ее состав входят мастер бригады Евгений Ключко, электромонтеры Игорь Бобров, Евгений Нижегородцев, Вадим Солодухин и Юрий Иванов. Руководитель команды – Начальник управления распределительных сетей Воронежэнерго Сергей Синельников.



В своем приветственном слове на торжественной церемонии открытия главный судья соревнований, заместитель Главного инженера ПАО «Россети» Сергей Фролов отметил, что за последние годы значительная часть электросетевого комплекса страны была модернизирована. Современное оборудование и передовые технологии, применяемые сегодня российскими распределительными компаниями, требуют новых подходов к подготовке персонала, который отвечает за эксплуатацию сетей. Он подчеркнул: соревнования – очередное подтверждение высокого профессионализма производственного персонала и его готовности к любым вызовам современности.



После торжественной части команды, согласно проведенной накануне жеребьевки, приступили к прохождению этапов. Сегодня бригада ПАО «МРСК Центра», выступающая под четвертым номером, выполнит тушение пожара в КТП-10/0,4 кВ. Команде ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - порядковый номер «2» на соревнованиях - предстоит выполнить замер габаритов в соседних пролетах воздушной линии (ВЛ) электропередачи и замер сопротивления заземления опоры ВЛ.



Всего в течение недели энергетики электросетевых комплексов центральной России и регионов Приволжья в числе 15 команд дочерних структур «Россетей», а также бригады ГУП РК «Крымэнерго», ПАО «НК Роснефть», АО «Оборонэнерго», АО «Региональные электрические сети» и АО «Сетевая компания» (Республика Татарстан), примут участие в восьми испытаниях.



Напомним, часть этапов базируется на типовых производственных задачах, которые стоят перед энергетиками в рамках повседневной деятельности по обеспечению надежной работы сетевого комплекса и технологическому присоединению потребителей. На других этапах командам предстоит продемонстрировать умение оперативно действовать в экстренных ситуациях.



Также в рамках соревнований совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ проводится федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей». Параллельно стартовал корпоративный Чемпионат «Молодые профессионалы (Worldskills Hi-Tech)» по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». Начиная с завтрашнего дня Ивану Тынчику из филиала МРСК Центра - «Белгородэнерго» и Всеволоду Ажнакину из филиала МРСК Центра и Приволжья - «Калугаэнерго» предстоит пройти проверку знаний действующих нормативно-технических документов с использованием программного комплекса «АСОП-Эксперт», выполнить монтаж концевой муфты 35 кВ на 3D макете и монтаж соединительной кабельной муфты 10 кВ.



Подведение итогов соревнований намечено на 27 июля. Торжественное закрытие и церемония награждения победителей соревнований состоятся в пятницу, 28 июля.