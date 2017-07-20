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Case-in в Космосе!

Case-in в Космосе!

21 июля 2017, 16:52
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: Case-in 2017, НАДЕЖНАЯ СМЕНА

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Директор фонда «Надежная смена» Артём Королёв выступил на II Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве и рассказал об опыте реализации федеральных молодежных проектов на примере Международного инженерного чемпионата Case-in.

Цель Евразийского аэрокосмического конгресса − консолидация науки, бизнеса и власти для решения глобальных и прикладных задач развития аэрокосмической индустрии на евразийском пространстве. Организатором конгресса выступает Евразийское партнёрство авиационно-космических кластеров.

Артём Королёв принял участие в работе круглого стола «Рабочие специальности для авиационно-космического кластера» и рассказал о Международном инженерном чемпионате Case-in как площадке для оценки и отбора перспективных будущих специалистов, а также предложил запустить в 2018 году новую аэрокосмическую Лигу в рамках Чемпионата. 

«Международный инженерный чемпионат Case-in за 6 лет реализации стал авторитетным  проектом, включенным в корпоративную систему работы с молодежью крупнейших компаний – работодателей России. Результаты этого проекта доказывают его эффективность, поэтому Чемпионат может быть распространен и на другие отрасли. Мы активно работаем над расширением спектра профессиональных направлений (лиг) Чемпионата и будем рады видеть в числе наших партнеров компании авиационно-космического направления», − подчеркнул А.Королёв.

Компания: БФ "Надежная Смена"
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